19 апреля 2018 года состоится эфир программы «Разговор с Главой Республики Башкортостан». Программа начнется в 19:00 по местному времени и будет транслироваться в эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Вся Уфа», радиостанций «Спутник ФМ», «Радио России — Башкортостан».

Вопросы принимаются вплоть до окончания «Прямой линии». Наиболее интересные и актуальные будут заданы Главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову в ходе прямого эфира. Свой вопрос можно задать, заполнив форму обратной связи по ссылке: https://bash.news/razgovor_s_glavoi_rb/?language=rus.

Телефон горячей линии: 8 (800) 347-0-347 (Звонок с мобильных и городских телефонов бесплатный).

Единый колл-центр будет работать 19 апреля — с 09:00 вплоть до окончания программы.

Вопросы также принимаются с помощью мессенджеров WhatsApp, и Viber на номер +7 (937) 347-0-347 (только текстовые сообщения, голосовые вызовы не принимаются)