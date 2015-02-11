Алло! Общественная палата?

Работаем для людей

В Стерлитамаке уже не первый год работает Общественная палата – механизм взаимодействия граждан и общественных организаций с органами местного самоуправления. Она руководствуется Конституциями РФ и РБ, нормативными актами федерального, республиканского, местного значения.

Формируется Общественная палата по инициативе главы администрации городского округа. Принцип работы: добровольное участие в её деятельности граждан, проживающих в Стерлитамаке, а также представителей общественных организаций.

На повестке дня шестого заседания Общественной палаты – отчёт председателей комиссий.

За октябрь-март было сделано очень много. На заседаниях, круглых столах, пресс-конференциях искали пути решения самых разных проблем. Например, комиссия, возглавляемая О.А.Королёвым, работала с обращениями граждан, проводила семинары-совещания в поддержку предпринимателей и круглые столы, где ставились и решались проблемы, связанные с налоговой политикой, кредитно-потребительскими кооперативами и т.п.

С.Г.Пахомов рассказал о том, что было сделано для снижения ДТП, улучшения работы дорожно-транспортного хозяйства.

Организацию различных конкурсов и соревнований, подготовку к Тотальному диктанту и многое другое провела комиссия по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, развитию благотворительности и добровольчества.

– Мы хотим, чтобы горожане видели в нас защитников и союзников, – сказал председатель Общественной палаты Н.С.Кириллов. – Сейчас возникает очень много острых проблем, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы решить их.

Он предложил ещё раз внимательно изучить регламент прав и обязанностей членов Общественной палаты. Горожанам тоже полезно узнать о них, чтобы иметь реальное представление о полномочиях этого общественного органа.

Итак, член Общественной палаты имеет право свободно высказывать своё мнение по любому вопросу деятельности этой организации. Участвовать в прениях на пленарных заседаниях, которые проводятся ею, вносить изменения, замечания и поправки, осуществлять приём граждан. Особо стоит обратить внимание на третий пункт: «Обращаться с вопросами к лицам, приглашённым на заседания Общественной палаты, выступать с обоснованием своих предложений».

Этим правом Общественная палата пользовалась несколько раз, приглашая на круглые столы работников правоохранительных органов, заседания комиссии по здравоохранению – представителей администрации одного из медицинских учреждений, а также руководителей городского отдела образования.

Евгения ДЬЯКОНОВА