Автомастерская на дому

О частном сервисе и страдающей территории

Жители частных домов, расположенных на улице Кутузова, не могут договориться со своими соседями, которые отравляют им жизнь в буквальном смысле.

– Они превратили свой дом в автомастерскую, – отмечают жильцы. – Вечерами здесь стоит не один десяток автомашин. Представляете, какой воздух от выхлопных газов на нашей улице, а гул

проезжающих мимо машин приходится слушать каждый день! Это очень неудобно и небезопасно. Рядом протекает река Ашкадар, которую эти люди загрязняют – старую авторезину не утилизируют, а складывают на берегу или просто скидывают в воду. Каждую весну мы, соседи, убираемся на прилегающей к этому дому территории, выгребаем кучи мусора. Более того, раньше при въезде на нашу

улицу находился дорожный знак «Въезд запрещён», но простоял недолго, его снесли, мы предполагаем, что это дело рук тех же соседей.

К дому № 1, расположенному на улице Кутузова, мы приехали вместе с членами административной комиссии. Дверь нам никто не открыл. Впрочем, это строение действительно похоже на автомастерскую, хотя никакой вывески нет, зато на высокой металлической двери висит объявление «Звоните 24 часа», и указан номер телефона.

На площадке перед домом стоял ряд автомашин известной в городе сети такси. Это подтвердило жалобу людей, что территорию возле дома нерадивые соседи превратили в стоянку для такси, и ближе к полуночи – здесь настоящий автопарк.

Члены комиссии зафиксировали нарушения и выяснили, что предпринимательская деятельность ведётся незаконно. То есть человек ремонтировал машины как физическое лицо, не желая регистрироваться как индивидуальный предприниматель, не платил налоги. Владельцу дома выписано уведомление для явки на заседание комиссии. Если подтвердится, что он вёл свою деятельность незаконно, ему придётся выплатить немалый штраф. Более того, сведения о нарушениях отправлены экологам и в рыбоохранную организацию.

На микрорынке в районе улицы Суханова тоже нарушают закон. Круглый год вдоль тротуара предприимчивые граждане продают молочные продукты, овощи и фрукты, искусственные цветы. Разрешения на торговлю ни у кого нет, никто не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. При этом продавцы знают, что нарушают закон и согласны выплатить административный штраф. Прежде в этом районе были установлены специальные места, но люди упорно не желали там торговать, объясняли причину отсутствием покупателей.

В другом конце города, на улице Артёма, члены комиссии тоже замечают нарушения. Возле киосков, расположенных недалеко от домов, мы видим коробки из-под фруктов и овощей.

– Продавцы не должны выносить и складывать пустую тару, это нарушение не только правил благоустройства, но и санитарно-эпидемиологических норм, ведь порой в коробках остаются испорченные продукты, – говорят члены комиссии. – Мы выписываем уведомления для того, чтобы они явились на заседание административной комиссии, будем разбираться.

В составе административной комиссии – депутат Совета городского округа Сергей Онищенко. Едем по жалобе, поступившей в его адрес. Частный предприниматель, офис которого расположен по

ул.Элеваторной, жалуется на управляющую компанию «Потенциал». Оказалось, что УК перегородила выезд с территории, где находятся производственные помещения.

– Руководство управляющей компании объясняет это тем, что многотонные машины проезжают по дороге, которую они обслуживают, портят её. Перегородили два выезда, один ведёт к гаражному массиву. Это не только неудобно, но и небезопасно, ведь должен быть ещё один запасной выезд, – говорит предприниматель.

Комиссия пообещала разобраться: если УК действует незаконно, нарушения потребуют устранить.

Альбина РАХИМОВА