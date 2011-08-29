Беречь здоровье и нервы

С очень колоритным станочником АО «Красный пролетарий», лучшим уполномоченным по охране труда и по заводу, и по рескому профсоюза «Нефтегазстрой» Анатолием Коробейниковым нас познакомила начальник заводской службы охраны труда Рима Хакимова.

Анатолий Павлович сороковой год трудится токарем-расточником на инструментальном участке, половину этого времени исполняет и общественные обязанности уполномоченного. «Вошло в привычку, – говорит он, – самому внимательно относиться к правилам техники безопасности и следить за тем, чтобы и товарищи по работе не нарушали нормы ТБ, берегли своё здоровье и нервы мастеров. Обязанности такие не в тягость и очень дисциплинируют!».

– Анатолий Павлович имеет звание «Мастер – золотые руки», неоднократно избирался в состав профкома, был в своё время инициатором создания совета молодёжи на заводе, сам – опытный наставник, неслучайно носит звание «Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан», – характеризует Коробейникова председатель профсоюзного комитета завода «Красный пролетарий» Алексей Крылов.

В свою очередь рабочий гордится родным заводом. Вспоминая постперестроечный период и модные тогда выборы директоров предприятий, улыбается: в конечном итоге трудовой коллектив краснопролетарцев в выборе не ошибся. «Нынешняя стабильность в работе завода даёт нам уверенность в завтрашнем дне, а это немаловажно!» – пожалуй, с мнением Анатолия Коробейникова солидарны все заводчане.

По итогам 2017 года АО «Красный пролетарий» в очередной раз стало победителем в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы», в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» получил диплом второй степени.

Олег ПЕРШИН