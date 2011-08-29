Быть грамотным – норма!

В городе отметили участников Тотального диктанта

В пятницу были подведены итоги Тотального диктанта, который в этом году в Стерлитамаке написали 504 человека. 339 из них проверяли свою грамотность на площадке СФ БашГУ, 64 человека писали диктант в центральной городской библиотеке, 51 – в молодёжном креатив-центре, 50 – в школе Новой Отрадовки.

– Наш город участвовал в акции по написанию Тотального диктанта в шестой раз. Всего же в 15-й по счёту этой ежегодной акции на шести континентах были задействованы 227 тысяч человек, на 27 тысяч больше, чем в прошлом году, – подчеркнула профессор СФ БашГУ, председатель экспертной комиссии в Стерлитамаке Лариса Марковна Линецкая. – Отличников Тотального диктанта на этот раз у нас в городе стало меньше: в прошлом году пятёрки получил 31 человек, в этом – только 13. Однако при этом уменьшилось и число неудовлетворительных оценок, что говорит о возросшем уровне грамотности людей.

Кстати, вариативность постановки в тексте знаков препинания, наличие в нём вставных конструкций, довольно широко трактуемых организаторами, давали шанс получить положительную оценку большому числу участников акции.

Л.М.Линецкая отметила, что в этом году желающих познакомиться со своими работами, чтобы разобрать вместе со специалистом допущенные в тексте ошибки, было немного: в день на кафедру русского языка приходили всего 5-6 человек.

В 2018 году акция была поддержана государством, Президент РФ выделил грант на её проведение. Нашлись партнёры и спонсоры в Стерлитамаке и на юге республики. Благодаря их поддержке все отличники получили не только специальные сертификаты, но и подарки – кружки с логотипом акции и книги Гузель Яхиной, автора текста «Тотального диктанта-2018». Тем, кто справился с диктантом на четвёрку, организаторы приготовили сертификаты, фирменные блокноты и книги российских и зарубежных писателей.

Слова благодарности из уст участников акции прозвучали в адрес преподавателей образовательных курсов «Русский по пятницам», работавших на четырёх городских площадках – в 10-й и 33-й школах, 4-й гимназии и лицее № 1.

Среди отличников Тотального диктанта – учителя русского языка и литературы Марина Гнездилова и Ирина Кузенёва, получившая свою шестую пятёрку, пенсионерка Анна Захарова, третьекурсница СФ БашГУ Валентина Доброгорская, молодые педагоги Кристина Макарова и Оксана Костёркина (обе написали диктант на пять уже во второй раз). Свою заслуженную пятёрку получил и дебютант Тотального диктанта Венер Рахматуллин, единственный мужчина среди отличников.

В числе тех, кто писал диктант на университетской площадке, оказались 82 хорошиста. Сертификат и памятный подарок получила за внука бабушка школьника Артура Салихова, написавшего диктант на четвёрку. Свою пятую по счёту четвёрку заработал пенсионер Николай Дымов, на четыре балла написали текст «День» зоозащитница Наталья Челмаева, педагог Ольга Емельянова и работник старой ТЭЦ Ирек Мухамадеев, который прежде дважды получал за диктант тройки.

– Я искренне рад, что улучшил свои результаты, – признаётся мужчина. – В следующем году снова буду участвовать. А вдруг всё же удастся стать отличником?..

Сотрудники нашей газеты, по традиции принявшие участие в акции, тоже не ударили в грязь лицом. На счету «Стерлитамакского рабочего» – пятёрка и четвёрка. Впрочем, работать со словом и быть грамотным – это норма.

Марина ВОРОНОВА