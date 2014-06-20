Да здравствует волейбол!

Неудивительно, что в праздник волейбола болельщики всех возрастов заполнили игровой зал Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» до отказа. Ещё бы, ведь к нам в гости приехали мастера клуба суперлиги «Урал»!

Балет у сетки

Приветственные слова заместителя главы администрации городского округа Альберта Шайхутдинова и президента волейбольного клуба «Урал» Марата Марданова зал встретил бурными аплодисментами и, прямо-таки, восторженно взорвался, когда на площадку вышли знакомые по телерепортажам игроки команды «Урал»: к примеру, чемпион мира среди молодёжи, чемпион Европы в составе национальной сборной России, мастер спорта международного класса Егор Феоктистов.

Разминку ведёт Д.Росси

Первыми соперниками признанных мастеров стали юноши, воспитанники ДЮСШ № 2 и волейбольного клуба «Тархан» (тренер Алексей Чавкин). Вот это и был мастер-класс: разминку для наших ребят провёл тренер «Урала» Джованни Росси, а руководил спарринг-игрой главный тренер столичного клуба Даниэле Баньоли. Юноши, конечно, проиграли…

Но кому!

Два тренера: Д.Баньоли и А.Чухров

А вот ветеранская сборная Стерлитамака, в составе которой вышли у нас известные Александр Чухров, Юрий Селивёрстов, Владимир Петров, Юрий Кузнецов, Виталий Григорьев и другие ветераны стерлитамакского волейбола, выиграла. Правда, Даниэле Баньоли настоял, чтобы нашим ветеранам помогали на площадке четверо мастеров «Урала».

Третьим спарринг-партнёром для «Урала» стала команда высшей лиги «А» «Тархан», руководимая Денисом Почаниным. Тут уж пошла игра в полную силу. И победил сильнейший. Но впервые я видел, чтобы проигрывающие радостно улыбались!

Закончился долгоиграющий мастер-класс почти такой же длительной фотосессией. Памятные призы получили победители проведённой для болельщиков викторины.

Руководство местного волейбольного клуба «Тархан» в лице его генерального директора Ильгама Зарипова вручило гостям памятные подарки. Впрочем, надолго и гости, и хозяева, и болельщики пообещали друг другу не расставаться: 8-10 июня в Уфе впервые пройдёт исторический этап Волейбольной лиги наций с участием сборных команд России, Бразилии, Ирана и Китая. Вот уж поболеем!

Олег ПЕРШИН