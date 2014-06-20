Деменция: потеря при жизни?

В преклонном возрасте у многих людей возникают нарушения мышления, памяти, интеллекта и речи, спровоцированные изменениями обмена между клетками в коре головного мозга, вызванными разными причинами. И чем более выражены эти изменения, тем тяжелее протекает старческое слабоумие, называемое в медицине деменцией. При этом пожилой человек утрачивает не только имеющиеся знания, опыт работы, способность к обучению. Он дезориентируется в пространстве, перестаёт узнавать близких. О том, отчего возникает деменция и как выглядят разные типы этой патологии, мы говорим с медицинским психологом Стерлитамакской психиатрической больницы Ритой Халимулловной Гибадуллиной.

В медицине разделяют несколько типов деменции: атрофический вид недуга (провоцируется болезнью Альцгеймера или Пика), который возникает на фоне начальных дегенеративных реакций, происходящих в клетках ЦНС; сосудистый, вызываемый атеросклерозом и гипертонией. Он возникает в связи с нарушением кровообращения в мозге. Деменция смешанного типа – это когда развитие данной патологии имеет механизмы, похожие и на атрофический вид, и на сосудистый. Проблемы могут начать своё разрушительное действие как в результате естественного процесса старения организма, так и вследствие заболеваний внутренних органов, щитовидной железы, неврологических и сосудистых патологий (таких, как ишемия, артериальная гипертензия, атеросклероз и другие). Интоксикация алкоголем или наркотическими веществами тоже может подтолкнуть организм к патологическим изменениям. Разрушительное действие оказывает и хроническое отравление ядовитыми химическими соединениями на производстве. Инсульты, опухоли и травмы головы также способны разорвать нейронные связи, которые в итоге могут привести к слабоумию.

– Как не пропустить появление деменции у человека? Каковы первые признаки этого недуга?

– Заметив, что у пожилого человека, проживающего рядом, меняются привычки, характер и способности к общению, родственники начинают тревожиться, боясь самого худшего варианта – тотального слабоумия. К сожалению, начальные стадии слабоумия уловить практически невозможно, так как это длительный и медленный процесс, который может растянуться на 10-15 лет. У больного остаются неизменными прежняя манера держаться, жесты, правильная речь, живые интонации. Всё это нередко вводит в заблуждение постороннего. Он думает, что разговаривает с абсолютно здоровым человеком, и лишь случайно заданный вопрос обнаруживает, что так интересно говорящий старик, сообщающий массу примеров из прошлого, не в состоянии сказать, сколько ему лет, есть ли у него семья, где он живёт и с кем говорит сейчас. Больному сложно ориентироваться в пространстве и во времени.

Интересно, что некоторые люди долгое время способны скрывать характерные для деменции признаки, избегая сложных действий (например, денежных расчётов), хотя на самом деле они перестают ориентироваться в денежных единицах, затрудняются проводить сложение и вычитание даже в пределах десятка. Вскоре обнаруживается, что им уже довольно трудно подбирать нужные слова, и их речь заметно обедняется. Мыслительные процессы ухудшаются. Заметно снижается интерес к какому-либо виду деятельности. Обостряются отдельные качества личности, например, бережливость перерастает в скупость, а настойчивость – в упрямство. Часто за перечисленными признаками следуют и нарушения моральных норм поведения (больные деменцией теряют чувство стыда, понятие о долге, у них нивелируются духовные ценности и жизненные интересы).

У пожилых людей деменция сопровождается бессонницей или смещением во времени сна. У некоторых больных могут появляться галлюцинации, обостряется подозрительность, возникают перепады настроения от умиления до агрессии. А спровоцировать все эти тяжёлые симптомы могут изменения уровня сахара в крови, перепады давления и иные проблемы с состоянием здоровья. Кстати, статистические данные подтверждают, что деменция в возрасте от 60 до 69 лет встречается примерно в 2 процентах случаев, а после 80 лет ей подвержены уже до 20 процентов пожилых людей. К 90 годам риск заболеть возрастает до 45 процентов. Хотя приведённые цифры очень приблизительны, так как достаточно большой процент пожилых людей не попадает под наблюдение психиатров.

– Деменция лечится?

– Являясь всё более распространённой у людей пожилого возраста, эта патология в основном имеет необратимый характер, и современная медицина, к большому сожалению, может лишь замедлить процесс или снять неприятные симптомы. Родственники должны помнить, что лучшая терапия – это общение. Нужно проводить время вместе с больными, окружить их любовью, заботой, помочь им почувствовать себя полезными и важными. Есть много упражнений и игр, которые мы предлагаем для родственников пациентов с деменцией, которые помогают осознанию пациентом своего собственного «я», стимулируют когнитивные способности (память, внимание, язык, рассуждения и так далее), оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние и самооценку.

– Можете привести несколько примеров?

– Предложите родственнику с деменцией классифицировать объекты. Например, вы можете попросить его навести порядок в шкатулке с пуговицами, разложить их по цветам, размерам, можете попросить рассортировать овощи, зелень или перебрать ягоды, фасоль (двух цветов – красную и белую), взбить яйца с сахаром, разложить ложки и вилки, вытереть пыль или посчитать количество гвоздей в коробке. Пусть вы сами сделаете всё намного быстрее, но это нужно для стимулирования исполнительных функций, абстракции и рассуждения, а также для самого человека, поддержания его ощущения самоценности, полезности его действий в доме.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 апреля 2018 года)

Марина ВОРОНОВА