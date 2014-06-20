Детям надо помогать
Мировой суд г.Стерлитамака вынес приговор 40-летнему гражданину за злостное уклонение от уплаты алиментов.
В декабре 2014 года суд обязал подсудимого ежемесячно выплачивать средства на содержание двух несовершеннолетних дочерей. Несмотря на неоднократные письменные предупреждения судебного пристава-исполнителя, мужчина алименты не выплачивал, другой материальной помощи детям не оказывал. В результате образовалась задолженность свыше
78 тысяч рублей.
Суд приговорил подсудимого к 4 месяцам и 16 дням лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год
А.НАГАЕВА
Автор: Администратор (17 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.