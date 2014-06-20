Диктант писал и стар и мал

В минувшую субботу Стерлитамак вместе с Россией и ещё восьмьюдесятью странами написал Тотальный диктант. Более полутора тысяч площадок по всему миру приняли около четверти миллиона желающих поучаствовать в этом негосударственном некоммерческом проекте, направленном на повышение грамотности, популяризацию и развитие русского языка.

В акции, которая проводится 15-й год, наш город участвовал шестой раз. Жители Стерлитамака писали текст Гузель Яхиной из её нового, ещё не опубликованного романа «Дети мои» на четырёх площадках – в СФ БашГУ, двух библиотеках и средней школе Новой Отрадовки.

По традиции я пришла на диктант в здание университета, на площадку № 1. Нашим диктатором стала профессор кафедры русского языка, председатель городской экспертной комиссии по проверке Тотального диктанта Л.М.Линецкая. Перед презентацией и началом диктанта участников акции поприветствовали координатор И.А.Смольникова и начальник штаба по проведению ТД в СФ БашГУ И.А.Сыров.

За несколько минут до этого я пообщалась с некоторыми участниками проекта. 9-летний Владик Мальцев учится в третьем классе. На диктант он пришёл вместе с мамой Екатериной, экономистом по профессии. Мама Владика участвует в акции четвёртый раз, а для самого мальчика это дебют. Они надеются на положительные оценки.

Пятиклассница Эльгиза Гумерова из 1-го лицея пришла испытать себя:

– В школе у меня по русскому твёрдая пятёрка. И когда учительница рассказала нам о Тотальном диктанте, я решила обязательно его написать. Немножко волнуюсь – вокруг много взрослых и студентов.

Учитель английского языка Татьяна Маркелова на диктант пришла во второй раз. Надеется на четвёрку, всё-таки она – филолог. Её дочь Анна, с которой при мне Татьяна связалась по телефону, пишет Тотальный диктант в Санкт-Петербурге, в здании экономического университета. А диктатором там выступает актёр Михаил Боярский.

– Это будет четвёртый мой диктант. У меня запятые хромают, – вздыхает пенсионерка Назия Быданцева. – Я всю жизнь бухгалтером проработала, а меня всегда тянуло к литературе. Очень надеюсь, что знаний, полученных в школе, мне хватит на хорошую оценку. Да это и не главное. Вот я жду, когда подрастут мои внуки: будем ходить на диктант вместе. Быть грамотным – важно.

– Сегодняшняя акция покажет, насколько вы грамотны, насколько свободно вы владеете русским языком, – обращается к участникам Тотального диктанта Лариса Марковна Линецкая. – Будьте внимательнее, слушайте текст. Всем хорошего настроения и успешного написания диктанта!

В этом году акцию поддерживают несколько партнёров: центр развития интеллекта «Пифагорка», учебный центр «Гагарин», школа скорочтения и развития памяти по методике Васильевой, банк «Регион» и депутат Совета городского округа А.Р.Асфандиярова. Каждый участник получил на память фирменную ручку, значок и магнитик с логотипом акции. Победителей, которые определятся после 18 апреля, ждут подарки и сертификаты отличников. Награждение состоится 20 апреля в 17 часов в 401 аудитории главного здания СФ БашГУ. Онлайн-вебинар по разбору ошибок пройдёт 18 апреля в 17 часов по московскому времени. С 17 по 20 апреля с 10 до 16 часов всех желающих получить консультацию ждут на кафедре русского языка СФ БашГУ в аудитории 315. Также ознакомиться с результатами Тотального диктанта можно на сайте totaldict.ru.

Марина ВОРОНОВА