Дисбактериоз у детей

Сразу после выписки из роддома вы не могли нарадоваться на своего малыша: такой спокойный, весёлый, гладенький. Он подолгу спал и с аппетитом ел, а стул у него по запаху и консистенции напоминал густую сметанку. Но неожиданно стул испортился, стал водянистым, зелёным и пенистым, в нём появились кусочки слизи или кровяные прожилки. Даже с кожей творится что-то неладное: сначала появилась краснота вокруг ануса, но уже через пару дней вся попка покрылась какой-то коростой и стала напоминать ошпаренный помидор. Да и сосать малыш стал плохо: уже через пару секунд начинает извиваться, плакать, отказывается от груди. Что же случилось? Скорее всего, у вашего крохи – дисбактериоз.

Ребёнок рождается со стерильным кишечником, в котором отсутствуют какие-либо бактерии. Но, уже проходя по родовым путям, он начинает собирать мамину флору. В течение первых десяти дней его кишечник заселяется бифидум-, лакто- и колибактериями. А затем в течение полугода эта флора совершенствуется и нарастает.

Бифидумбактерии вырабатывают молочную кислоту, которая создаёт в кишечнике кислую среду, защищающую от микробов и помогающую выработке витаминов некоторых групп: группа В (B1 влияет на нервную систему, сердце, мышцы, В3 регулирует клеточное дыхание, В6 – обмен аминокислот и жирных кислот, В12 – синтез белка), К (влияет на свёртываемость крови), С (формирует иммунитет) и D (способствует усвоению кальция и фосфора, дефицит этого витамина приводит к рахиту).

Лактобактерии защищают кишечник от патогенной флоры и вирусов. Колибактерии (кишечные палочки) вырабатывают ферменты, помогающие переваривать, расщеплять и всасывать пищу.

Отсутствие или недостаток даже одного из видов бактерий приводит не только к расстройству работы кишечника, но и к нарушению иммунитета, обмена веществ, рахиту. Если у ребёнка запущенный дисбактериоз, то к трём месяцам, сколько бы вы ни давали ему витамина D, рахит практически неизбежен, потому что нарушается всасывание.

Поэтому так важно не допустить дисбактериоз. Прежде всего, маме нужно проводить профилактику во время беременности, а лучше – ещё до её наступления. Если у мамы перед родами было какое-нибудь влагалищное заболевание: молочница или какое-то другое нарушение флоры половых путей, то ребёнок, кроме нормальной флоры, получит ещё и патологическую, и к концу десятых суток у него разовьётся дисбактериоз.

Чтобы этого не произошло, о состоянии половых путей нужно начинать заботиться с первых месяцев беременности. За месяц до родов стоит почистить кишечник.

Если ребёночек не рождён кесаревым сечением, дисбактериоз, как правило, никогда не является первичным заболеванием. Он развивается на фоне какого-то основного заболевания, например, воспаления кишечника или ферментной патологии, если у малыша недостаточно развиты ферментные системы.

Часто дисбактериоз развивается из-за непереносимости белков коровьего молока. Обычно кормящим женщинам рекомендуют есть молочные продукты и пить побольше молока. Но случается, что кишечник ребёнка не усваивает белки коровьего молока, у него появляются симптомы, похожие на аллергию: кожа на щёчках, вокруг ануса, на коленях и локтях краснеет, становится сухой и шершавой. И чем больше мама ест молочных продуктов, тем сильнее эти признаки выражены. То же самое происходит и с кишечником: его поверхность раздражается, воспаляется, и на неё садятся болезнетворные микробы, которые активно размножаются, вытесняя нормальную флору.

К дисбактериозу приводит и гипоксическое поражение кишечника. Если ребёночек перенёс в родах гипоксию, родился переношенным, если воды были зелёные, если у него было снижено сердцебиение, то из-за недостатка кислорода страдает и кишечник. На его стенках образуются маленькие трещинки, через которые просачивается кровь, в которой начинают активно размножаться патогенные микробы.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 апреля 2018 года)

Ю.РАХИМОВА, врач-бактериолог