Для любителей ловить рыбу в мутной воде

Многие рыбаки считают, что ловить рыбу во время половодья из-за повышенной мутности воды неэффективно. Опытные рыболовы считают, что ловить рыбу по мутной воде весной и на любительские снасти — можно и нужно, но соблюдая правила безопасности. Берега, размытые вышедшими из берегов водами, в это время особенно опасны: с мокрого глини-стого берега легко соскользнуть в реку, а подмытый дождями и половодьем крутой обрыв может внезапно обрушиться. Рыболов окажется в холодной воде, или его может накрыть обвалившимся грунтом. Наиболее безопасными считаются участки суши с твердой почвой и отдельными кустами, растущими у самой воды.

Тем, кто предпочитает рыбачить с лодки, перед выходом на водоём необходимо тщательно проверить её состояние. Не умеющим плавать не стоит выводить лодку далеко от берега и обязательно нужно запаситесь индивидуальным спасательным средством — поясом или жилетом. Помните, при повышении уровня воды, течение реки ускоряется. Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок – даже небольшой прокол резины способен привести к тяжёлым последствиям. Употреблять алкоголь перед рыбалкой и во-время неё не рекомендуется.