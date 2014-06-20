Дом для солнечных девочек

13 апреля – День благотворительности и меценатства

Одни считают их святыми и подвижниками, другие подозревают в корысти. На мой взгляд, Татьяна Кравченко и её мама Ирина Ильдаровна Кондрикова каждый день совершают маленький подвиг, который под силу далеко не каждому. Эти удивительные женщины воспитывают четырнадцать девочек, одиннадцать из которых не являются их кровными детьми. У всех, кого семья Кравченко-Кондриковых удочерила и взяла под своё крыло, тяжёлые неврологические нарушения – от синдрома Дауна и ДЦП до энцефалопатии и слабоумия.

МАМА ТАНЯ: ВЕРА В ЧУДЕСА

– У нас с мужем Ваней долго не было детей, – признаётся 32-летняя Татьяна. – Мы обследовались, лечились, а потом решили взять ребёночка из Дома малютки. Приехали посмотреть на одного малыша, а в итоге увидели на фотографии другую девочку, и она запала в душу. Нас сразу предупредили, что у ребёнка инвалидность: ДЦП, порок сердца, энцефалопатия. А ещё у неё есть сестра-близнец, тоже тяжёлая. Чтобы их не разлучать, мы приняли решение взять обеих девочек – Дарью и Марию. В то время малышкам было по три с половиной годика. Сейчас им четырнадцать.

Дашу удочерила Татьяна, а её сестрёнку Машу – Ирина Ильдаровна, которая тогда жила вместе со своей мамой Ниной Александровной, ныне покойной, и которая решение дочери одобрила всем сердцем.

Через три года произошло чудо: в семье Тани и Ивана родилась здоровая девочка, которую счастливые родители назвали Женей. Сейчас Жене восемь лет, она хорошо учится в школе и занимается спортом, каратистка, недавно выиграла чемпионат России в Чебоксарах.

Женю учат не разделять сестрёнок на своих и чужих. А она об этом и не думает:

– Вчера мы все вместе красили яйца к Пасхе, а завтра к нам приедет священник, будем причащаться (в гости к необычной семье мы приехали на Страстной седмице – М.В.). Живём дружно, старшие помогают маленьким.

Пока Женя бежит в соседнюю комнату за своими медалями, я подсаживаюсь поближе к Маше, которая держит на руках самую маленькую из девочек:

– Как тебе здесь живётся?

– Хорошо, – улыбается Мария. Она часто улыбается, что отчасти связано с её диагнозом, отчасти – со спокойным доброжелательным характером.

Сейчас у Кравченко три собственные дочки. После Жени Татьяна родила ещё Александру и Владиславу. У средней, Саши, тоже есть неврологические проблемы – она появилась на свет недоношенной. Но, вопреки мрачным прогнозам врачей, встала на ноги, заговорила и в свои два с небольшим года чётко выговаривает слова «мама», «папа» и «баба». И это стало вторым чудом. Годовалая Влада – абсолютно здоровый ребёнок, без отклонений.

– В перерывах между появлением на свет дочек я стала приёмной мамой ещё для трёх девочек. Нашей Анжеле – семь с половиной, Арине и Юлии – по пять лет. Юля и Арина – меценатствадауны, у Анжелы – поражение центральной нервной системы. Это чудо, что мы с мужем трижды стали родителями. Но так точно бывает: когда берёшь чужих, появляются свои, – откровенничает Татьяна. – А мы берём тех, кто нам по душе.

Иван – единственный мужчина в этом «бабьем царстве». Он работает мотористом в «Рощинском» и дома бывает редко, особенно во время посевной и уборки. Но на него, по словам жены и тёщи, всегда можно положиться:

– Ваня сам из многодетной семьи, он очень порядочный и работящий. Он – наша опора.

МАМА ИРА: МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Я вдова, у меня две родные дочери – Катя и Таня. Катя живёт отдельно, а мы с Таней в этой бесконечной круговерти кружимся вместе. Уборка, горшки, умывание, подмывание, стирка, готовка, кормёжка, баня – и так с утра до ночи. Спать ложимся не раньше двух, – рассказывает Ирина Ильдаровна.

Её приёмная дочка пятилетняя Светлана – лежачая. Удочерённых у Ирины шестеро – четырнадцатилетние Антонина, Мария и Диана, тринадцатилетняя Виктория, восьмилетние Вера и Софья.

Все дети достаточно тяжёлые. Есть ещё двое лежачих. Три девочки не могут жевать, в семье их зовут сосунами. Пищу для них готовят отдельно, измельчая приготовленные блюда в блендере. Диана и Софья живут в своём мире – не реагируют на посторонних, не узнают своих. Обе постоянно находятся в памперсах.

– Про нас в округе говорят разное, – грустно улыбается Ирина. – Мол, они на своих инвалидов кучу денег от государства получают, а потому в золоте купаются. Оправдываться не хочу, сами видите, как мы живём. У детей есть всё. Замечу только, что хлеб этот – нелёгкий. И не всякий сможет жить в таком вот режиме – с горшками, памперсами, кастрюлями, купаниями. А про себя скажу так:

я их беру, беру, беру, и все они – мои.

– Крест ваш очень тяжек?

– Нет. Без трудностей, конечно, не бывает, как и в любой семье. Просто всё надо вовремя успевать. У нас ведь не только будни, у нас и праздники случаются. И Дед Мороз со Снегурочкой к нам приезжают, и аниматоров приглашаем, и ёлку ставим. Тех, кто помобильнее, возим на новогодние утренники в Куганак и Наумовку. У девчонок наших целый шкаф праздничных платьев, мы их по интернету выписываем. Недавно вот накупили новых игрушек и развивающих игр.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 апреля 2018 года)

Марина ВОРОНОВА