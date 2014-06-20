Дорога к звёздам

Любопытные факты из истории

12 апреля 1961 года. Советский космонавт Юрий Гагарин первым проторил дорогу в космос. На околоземной орбите он провёл 1 час 48 минут.

Первым гражданином США, побывавшим в космосе, был Джон Гленн. 20 февраля 1962 года он совершил орбитальный космический полёт. И стал третьим после Ю.Гагарина и Г.Титова.

16 июня 1963 года. Валентина Терешкова стала первой женщиной, побывавшей в космосе. Лишь через 19 лет на орбиту отправится вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая.

18 марта 1965 года. Алексей Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.

3 февраля 1966 года. Беспилотный космический корабль «Луна-9» стал первым аппаратом, совершившим посадку на Луну. Владимир Комаров – первый космонавт, погибший в полёте. 23 апреля 1967 года пилотируемый им космический аппарат «Союз-1» разбился при возвращении на Землю.

21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Его доставил корабль «Аполлон-11». За этим последовали ещё пять успешных и один неудачный полёты.

17 ноября 1970 г. Луноход-1 стал первым роботом с дистанционным управлением, приземлившимся на поверхности Луны. Луноход провёл анализ поверхности Луны и отправил на Землю более 20000 фотографий, через 322 дня с ним был утерян контакт.

17 июля 1975 года. Командир советского экипажа космического корабля «Союз» Алексей Леонов и командующий американским экипажем миссии «Аполлон» Томас Стаффорд пожали друг другу руки в космосе. Стыковка космических аппаратов «Союз» и «Аполлон» прошла успешно. Это была последняя пилотируемая космическая миссия США до полёта «Шаттла» в 1981 году.

25 июля 1984 года. В открытый космос вышла первая женщина. Это была Светлана Савицкая.

С 1989-го по 1999 год «Мир» был первой пилотируемой космической станцией. Её строительство началось в 1986 году, станция возвратилась на Землю в 2001 году.

1987-1988 годы. Владимир Титов и Муса Манаров стали первыми людьми, которые пробыли в космосе более года. Их космическая одиссея составила 365 дней 22 часа 39 минут.

Подготовил Фаяз ЮМАГУЗИН