Движение будет закрыто
7 на 8 апреля с 20 до 6 часов будет перекрыто движение транспорта по ул.Халтурина на участке от ул.Худайбердина до ул.Сакко и Ванцетти, а также по ул.Калинина на участке от ул.Полевой до ул.Степной.
Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя объездные пути.
Автор: Администратор (6 Апр 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.