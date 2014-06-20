Движение будет закрыто

7 на 8 апреля с 20 до 6 часов будет перекрыто движение транспорта по ул.Халтурина на участке от ул.Худайбердина до ул.Сакко и Ванцетти, а также по ул.Калинина на участке от ул.Полевой до ул.Степной.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя объездные пути.