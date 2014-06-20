Элита ГОВД

65 лет назад, 6 апреля 1963 года, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, который передал производство предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка (ныне МВД). С тех пор в нашей стране принято отмечать День работников следственных органов МВД России. В канун праздника гостями нашей редакции стали двое ветеранов МВД, оставивших яркий след в работе следственных органов города.

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

Рахматьян Фазлыахметович Гибадуллин в следственные органы пришёл ещё до выхода указа. К тому времени, когда его призвали в армию, война закончилась. Но в Закарпатье, где довелось служить, ещё долго гремели выстрелы. После демобилизации в 1951 году в родном Чекмагушевском районе ему предложили на выбор несколько должностей. Он отказался от лестного предложения возглавить сельское хозяйство района и выбрал опасную должность начальника инкассаторской службы.

В то время в милиции была катастрофическая нехватка специалистов. Через год Р.Гибадуллина направляют в Казанскую юридическую школу. «Раз работал инкассатором, значит, должен разбираться в юридических вопросах», – мотивировали решение в райкоме. Но главное было, конечно, в принципиальности и честности молодого человека. Это заметили и в Казани: вскоре ответственного студента избрали председателем профкома школы. «Помогать мне было некому, – вспоминает Рахматьян Фазлыахметович. – Отец вернулся с фронта без глаз, брат – без руки. В юридической школе мне как отличнику назначили престижную премию имени Г.Тукая. 550 рублей в то время были сопоставимы с неплохой зарплатой. На стипендию я смог купить себе первое пальто вместо латаной солдатской шинели».

В 1955-м Рахматьян Фазлыахметович приступил к работе старшим следователем ГОВД Салавата. В подчинение ему дали двоих сотрудников: следователя и кинолога. В его многолетней следовательской практике особняком стоит дело о двух килограммах золота, поступивших в Салаватскую колонию. Нити расследования привели его в Ташкент. Преступление он раскрыл, но и сам чуть не погиб. Уже когда преступник был задержан, получил удар сзади. Пришёл в сознание в какой-то канаве. Однако выжил наперекор судьбе.

Случались и курьёзные ситуации. Как-то раз, будучи в отпуске на родине в деревне Булгар, он сидел на завалинке, когда подъехали два милиционера на мотоцикле. «Гибадуллин?» – строго спросил один из них. «Он самый». «Садись». Как был – в майке, – посадили в коляску и привезли в Салават. Наутро приехал их начальник: «Гибадуллина привезли?». Увидев коллегу в камере для задержанных, схватился за голову: «Его же сам министр просил доставить в Уфу!».

Уж как он потом обхаживал главного следователя города! За свой счёт и побрил в парикмахерской, и в баню сводил, и даже костюм новый справил. Лишь бы тот не проговорился министру о конфузе.

Оказалось, что в МВД республики Р.Гибадуллина вызвали, чтобы предложить ему возглавить следственное управление в Стерлитамаке. К тому времени в городе сложилась непростая криминогенная ситуация. Не решали проблему и постоянные смены начальников следственного управления. В общем, должность была – не подарок. Уговаривали сам министр и два кадровика. Не сразу, но Рахматьян Фазлыахметович всё же согласился.

На представлении в Стерлитамаке его встретили аплодисментами. Дело в том, что его тут уже знали по расследованию уголовных дел, которые он проводил по направлению МВД. Раз, будучи в командировке, умудрился раскрыть сразу два дела. На первый взгляд, со странным результатом: начальника пункта сбора макулатуры отправил за решётку, а обвиняемого в изнасиловании… отпустил. Но именно такой подход ярко характеризует принципиальность нашего героя. «Макулатурщик» проворовался и отправился в тюрьму. А с парнем, на которого девица написала заявление, пришлось повозиться. Выяснилось, что они давно были вместе. Что «изнасилование» произошло в общежитии, где в это время находились несколько подруг «потерпевшей». Что никаких претензий она к «насильнику» ни в момент «совершения преступления», ни потом не предъявляла, пока тот не отказался жениться.

До самого выхода в отставку, в 1983 году, Рахматьян Фазлыахметович вёл непримиримую борьбу с криминалом в Стерлитамаке, затем в Стерлитамакском районе. За эти годы под его руководством и при непосредственном участии были раскрыты сотни уголовных дел.

Потом была тяжёлая борьба со страшным недугом, в которой он снова вышел победителем. Правда, на следственную работу уже не вернулся – годы брали своё. С супругой Лилией Акрамовной вырастили двоих сыновей. Старший пошёл по стопам отца. Начальник транспортной милиции транспортного узла «Тобольский», начальник угрозыска Стерлитамакского района и города Радмир Гибадуллин, ныне подполковник в отставке, работает в системе безопасности на одном из городских предприятий. Младший Рифкат – инженерно-технический работник на БСК. А Рахматьян Фазлыахметович в свои 90 с лишним по-прежнему бодр и полон жизненного оптимизма.

РАБОТЫ БЫЛО НЕВПРОВОРОТ

Фарит Вафич Каримов в милицию пришёл из горкома комсомола. Как студенту-заочнику юрфака ему авансом выдали погоны младшего лейтенанта.

Сегодня принято идеализировать советские времена: мол, тогда не было разгула преступности. Милиция чуть ли не знала, чем заняться. На самом деле и тогда работы было невпроворот. Следователи с утра до поздней ночи пропадали на службе. В те времена не было организованной преступности (во всяком случае, не в таких масштабах, как ныне). Зато преобладали другие виды преступлений. Такие, как злостное хулиганство, грабежи, драки в общественных местах, поножовщина…

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 апреля 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН12