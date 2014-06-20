Голосовали в комфортных условиях

– Мы провели большую и нужную работу. И сделали её хорошо! – так глава администрации г.Стерлитамака Владимир Куликов оценил усилия всех, кто был задействован в организации и проведении выборов Президента РФ. Итоги работы территориальной и участковых избирательных комиссий были подведены 2 апреля.

Грамотой награждают секретаря УИК № 733 Т.Р.Сиротину

Как рассказал Владимир Иванович, многое было сделано для привлечения горожан на избирательные участки. Старания не пропали даром – Стерлитамак занял третье место среди городов Башкирии по явке. У нас проголосовали 70,2 процента избирателей. Совсем немного мы уступили Кумертау (70,8 проц.), а лидировала Уфа, где свой выбор сделали 75 процентов граждан.

Впервые была опробована система голосования не только по месту прописки,

но и по месту фактического проживания.

В Стерлитамаке данным правом воспользовались более четырёх тысяч жителей. В целом на участках состоялись честные и прозрачные выборы, что отметили и международные наблюдатели из ОБСЕ, посетившие 18 марта Стерлитамак. Республиканский ЦИК замечаний нашему городу также не высказал.

– Большое спасибо всем председателям и членам УИК, вы отработали на совесть, – подчеркнул В.Куликов. – Я сам когда-то был в участковой избирательной комиссии, несколько лет руководил этим процессом и представляю себе трудности, с которыми вам пришлось столкнуться. Нам помогли крупные предприятия и частные компании, учреждения, предприниматели. Отдельно хочу выразить признательность ЗАО «Общепит» за отличные буфеты на избирательных участках, где продавалась вкусная продукция по доступным ценам.

Председатель ТИК г.Стерлитамака Евгений Сизов тоже поблагодарил команду единомышленников, которая справилась с задачей, обеспечив максимально комфортные условия для волеизъявления граждан. Однако, по информации Сизова, времени на отдых почти не остаётся – очередная избирательная кампания, уже по выборам депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ, скоро вступит в активную фазу.

Завершилось подведение итогов торжественной церемонией награждения. Благодарственные письма вручили отличившимся председателям, секретарям и членам участковых избирательных комиссий, сотрудникам предприятий и учреждений.

Д.КАРАГАНОВ