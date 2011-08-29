И бегаем, и в футбол играем!

Большой спортивный праздник прошёл на стадионе ЦВР «Надежда». В 10 часов утра стартовал футбольный турнир «Кожаный мяч», а в полдень отдел образования администрации городского округа, центр внешкольной работы «Надежда» и местное отделение политической партии «Единая Россия» организовали массовый забег детей, подростков и педагогов, приуроченный Неделе здоровья «Башкортостан – наш общий дом» и Году семьи. Участвовали дети, их родители, педагоги 19-ти детско-подростковых клубов. Возраст участников – от 4 до 70 лет.

Все с энтузиазмом сделали разминку и стартовали. А после финиша радостно принимали призы из рук председателя исполнительного комитета Стерлитамакского отделения партии «Единая Россия» Алексея Серебрякова.

Первое место было присуждено команде детско-подросткового клуба «Солярис» (педагоги Л.Н.Суздальцева, Л.И.Игнатенко, Р.Б.Шахмаев и К.И.Акулова), второе место заняла команда клуба «Причал» (педагог Л.В.Денисова), третьей оказалась команда клуба «Юность» (педагог С.А.Мельников). В проведённом конкурсе плакатов на тему «Здоровый город – здоровые дети» отличились детско-подростковые клубы «Буревестник», «Эврика» и «Спортивные надежды».

После пробега и конкурса продолжились футбольные поединки традиционного розыгрыша призов Всероссийского клуба «Кожаный мяч».

Начиная с 15 апреля, по воскресеньям будут проводиться игры «Кожаного мяча» (с 10 часов); за старшей группой настанет черёд игроков средней и младшей возрастных групп. Результаты городского этапа будут известны 22 июня.

Олег ПЕРШИН