И зазвучит колокольный звон
4 апреля на Страстной седмице митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон посетил храм Иоанна Предтечи в Стерлитамаке.
Владыка осмотрел новую церковь, построенную в современном, динамично развивающемся районе города, а затем освятил колокола для неё. И уже в праздник Светлой Пасхи прихожане церкви смогут услышать торжественный колокольный звон. А самые смелые получат возможность посетить звонницу и самостоятельно позвонить в колокол.
М.СЕРГЕЕВА
Автор: Администратор (6 Апр 2018). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.