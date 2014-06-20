И зазвучит колокольный звон

4 апреля на Страстной седмице митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон посетил храм Иоанна Предтечи в Стерлитамаке.

Владыка осмотрел новую церковь, построенную в современном, динамично развивающемся районе города, а затем освятил колокола для неё. И уже в праздник Светлой Пасхи прихожане церкви смогут услышать торжественный колокольный звон. А самые смелые получат возможность посетить звонницу и самостоятельно позвонить в колокол.

М.СЕРГЕЕВА