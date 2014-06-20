Идёт подписка на «СР»

Уважаемые читатели, идёт подписка на газету «Стерлитамакский рабочий» на второе полугодие 2018 года.

При подписке непосредственно в редакции (на первом этаже четырёхэтажного здания Дома печати на улице Комсомольской, 82) цена полугодичного комплекта «СР» с доставкой составит 810 рублей, без доставки – 366 рублей (в этом случае читатель сам забирает газету в редакции). При подписке более чем на 25 экземпляров с редакционной доставкой в одно место цена каждого полугодичного комплекта составит 510 рублей.

Чтобы подписаться на электронную версию газеты «Стерлитамакский рабочий», нужно зайти на сайт http://rbsmi.ru/ или прийти в отдел подписки редакции «СР». Цена полугодичной электронной подписки на «СР» – 402 рубля.