Как растить любовь

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Цифры – вещь упрямая. В современной статистике число разводов и заключённых браков почти одинаково. Известный психолог Михаил Литвак утверждает: это оттого, что люди женятся по нелепым причинам. И предлагает женщинам проверить себя – какое из трёх предложений руки и сердца звучит для них как самое привлекательное: «Я без тебя жить не могу», «Я тебя никогда не обижу» или «Давай вместе тянуть лямку жизни»? Согласно опросу, 75 проц. женщин выбирает первый вариант. «Неужели не слышно, что это объяснение характерно для мужчины-ребёнка либо алкоголика?» – недоумевает психолог. Третий вариант не нравится никому, а ведь именно он – настоящее объяснение в любви.

Супруги Фагим Галиевич и Галия Карамовна Курамшины не в курсе брачной статистики и напряжённых психологических исследований. Они вместе 60 лет и хотят прожить друг с другом ещё хотя бы половину этого времени.

«РУГАТЬСЯ ТАК И НЕ НАУЧИЛИСЬ»

В их квартире просторно и светло, на лоджии в аккуратных ящиках дружно зеленеет рассада, из кухни плывёт запах ягодного пирога. У Курамшиных – трое детей, 8 внуков и 3 правнука. Двухлетний Дамир забирается на колени к матери дегустировать пирог.

– У меня три сына, все любят навещать моих родителей. Старшие мальчики говорят то же, что всегда ощущали мы с братом и сестрой: «Здесь так хорошо и спокойно!», – говорит младшая дочь Курамшиных Альбина.

– А младший, Дамир, по телефону кричит: «Картатай, как твои дела? Нанай, скоро приду!» – смеётся Галия Карамовна.

Она – маленькая, хрупкая. Глава семьи – степенный, основательный. По тому, как они смотрят друг на друга, сидя за столом напротив, как бережно уступают один другому в разговоре – по многим неуловимым приметам они не бабушка с дедушкой, а прежде всего супруги. Они знают: любовь с годами только крепнет. Их семейный календарь, оформленный выросшими детьми, – это числа и даты, проиллюстрированные любимыми моментами. Вот Курамшины на летней садовой веранде у самовара угощаются малиной. Вот заготавливают на приволье душицу. А вот вдвоём набирают воду из родника в Гафурийском районе.

История их знакомства – что та родниковая вода, незатейлива и неприхотлива. Фагим и Галия жили в соседних домах по улице Халтурина. Отец Фагима, вернувшись с войны, перевёз семью из деревни в город. Отец Галии погиб на войне, а она приехала в Стерлитамак в гости к брату и осталась здесь учиться и работать.

– Она мне сразу понравилась: красивая, тоненькая, застенчивая, – вспоминает Фагим Галиевич.

– Одно-единственное зелёное платье у меня было из креп-сатина: я его наизнанку пошила, чтобы не блестело, – рассказывает Галия Карамовна. – Я дружила с сестрой Фагима, а его самого долго не замечала. Однажды собрались мы, подружки, у них дома вчетвером. Родители куда-то уехали, а мы учились танцевать фокстрот. Расшумелись… Слышу: в другой комнате кто-то есть. Подружка говорит: «Это мой брат». Вот тогда я на него внимание обратила. А он меня на концерт Фариды Кудашевой пригласил. Мне было 20 лет, ему – 21. Он красивый, непьющий, некурящий, голос никогда не повысит. Через два года мы поженились. 60 лет прожили, а ругаться так и не научились.

– Тогда научите, пожалуйста, других: как не ругаться?

– Я всегда говорю: только дурак со всем соглашается и своего мнения не имеет, – охотно отвечает Галия Карамовна. – Умный человек должен свои мысли высказать и другого человека выслушать и понять. А от ругани лекарство давно изобретено, мне рецепт от мамы достался: хочешь поскандалить – набери в рот воды и посиди немножко. Помогает.

Курамшины, конечно, знают, что люди бывают разные. В 80-е годы после многочисленных запросов и длительной переписки Галие Карамовне удалось узнать, что её отец захоронен в братской могиле в селе Сосновке Луганской области:

– Мы поехали на Украину своим ходом, на машине. Туда провиант взяли, а на обратную дорогу ничего из еды не осталось. В гастроном зашли, попросили полкило печенья – нам не продали: «Вы приезжие». Беда не в том, что к нам плохо отнеслись. Другое в голове не укладывается: мой папа Украину защищал, жизнь свою отдал, а сегодня что там творится? Война, люди мучаются. Почему?..

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 апреля 2018 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА