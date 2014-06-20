Как живут российские сироты с ВИЧ

Руководитель Челябинского детского дома № 8 «Акварель», в котором живут дети с диагнозом «ВИЧ-инфекция», выступила на Международном конгрессе по ВИЧ/СПИДу, который проходит в Москве. Она рассказала о том, как за несколько лет ей и её команде удалось «перевернуть» ситуацию в детдоме, преодолев в первую очередь свои собственные предубеждения.

«Мы сами ходили в перчатках, двери открывали локтями, в группе (где были собраны дети с ВИЧ) была няня, чтобы проводить санобработку, – рассказала Марина Ушакова. – Но через некоторое время мы поняли, что всё это не нужно. Постепенно и группы стали формировать по другому принципу – либо девочки/мальчики, либо по возрасту».

Сейчас, по словам Ушаковой, в учреждении содержится около полусотни воспитанников, причём подростки с ВИЧ проживают совместно с другими.

«Дети со знаком плюс» ездят летом в загородные лагеря, участвуют в городских мероприятиях, во время праздников в детдоме не протолкнуться от гостей – причём именно детей с ВИЧ в первую очередь разбирают усыновители. Всё это – результат многолетней работы Ушаковой и её команды, в том числе педагогов – над собой. За проявление дискриминации по отношению к «вичевым» в этом детдоме сразу же увольняют.

Обо всём этом Марина Ушакова и доложила комиссарам ООН и функционерам Минздрава и Роспотребнадзора.

«Я знаю, как сформировать антидискриминационную среду в детском доме и ближайшем окружении, как создать толерантный коллектив и как сделать, чтобы дети с ВИЧ перестали воспринимать себя исключительными, а стали рассматривать ВИЧ как особенность организма, с которой можно прожить долгую полноценную жизнь», – говорит Ушакова. Свой доклад она сопровождает слайдами, на которых дети с ВИЧ помогают другим подросткам-инвалидам и пациентам с онкологией.

Детский дом «Акварель» в Челябинске – единственное учреждение в России, где собраны дети с ВИЧ со всего региона (в других они разбросаны по разным детдомам).

Ранее СМИ публиковали репортажи из этого уникального учреждения. И вот информация озвучена на VI конференции EECAAC – крупнейшем форуме по проблемам распространения ВИЧ/СПИДа в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Организаторы форума – ЮНЭЙДС (программа ООН по ВИЧ/СПИДу) совместно с Роспотребнадзором. Прибыло около 3000 участников из более чем 100 стран мира. На форуме выступили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова; заместитель генерального директора ООН – исполнительный директор ООН по ВИЧ/СПИДу Мишель Сидибе и другие – всего более 250 спикеров.

По материалам интернет-сайтов