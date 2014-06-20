Кочегар танцует, а инженер поёт

Кочегар танцует, а инженер поёт

Конкурсы профессионального мастерства сегодня вновь входят в моду. По мнению экспертов, они дают мощный импульс к изучению нюансов своей профессии. На производстве среди работников одной специальности определить победителя можно по объёму и качеству работы. Выточил больше деталей, чем твой коллега, грамотно ответил на каверзные вопросы билета – и вот он, профессиональный триумф!

Специалист МФЦ Надежда Николаева (справа) в одной из миниатюр

Но чем измерить эффективность воспитателя детского сада – улыбками детей? По каким параметрам того же воспитателя сравнивать с аппаратчицей завода или сотрудницей офиса? Над этими вопросами ломали головы устроители конкурса трудящейся молодёжи «Работница». Выход был найден в творчестве: участницы ярко и образно представляют родные предприятия и свою работу. А компетентное жюри оценивает вокальные, танцевальные и сценические таланты конкурсанток. В общем, полузабытые «А ну-ка, девушки!» на свежий лад.

На втором этаже Городского дворца культуры развернулась выставка организаций, делегировавших лучших работниц. Кто-то расстарался на интерактив с играми и вовлечением в процесс зрителей, другие ограничились стендами.

Конкурсанток и громогласных болельщиков, до отказа заполнивших большой зал ГДК, приветствовали заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов и председатель объединений профсоюзов Стерлитамака Тагир Гайткулов.

– Городской этап «Работницы» проводится в четвёртый раз, – заметил Шайхутдинов. – Это конкурс профессионального мастерства, однако наши замечательные участницы выходят далеко за его рамки. Мы видим умения и навыки, характеризующие девушек как неординарные личности.

Гайткулов сообщил приятную новость: в этом году финал республиканского конкурса «Работница» примет Стерлитамак. А, значит, победительница городского этапа будет выступать при поддержке своей публики.

Инженер, воспитатели, кочегар, сотрудница МФЦ, преподаватели, артистка, пекарь, специалист по охране труда – всего 17 претенденток в профессиональных костюмах выпорхнули на сцену. Так начался первый раунд конкурса – дефиле. Девушки старались впечатлить походкой манекенщиц, а ведущие тем временем представляли залу участниц. Жюри, составленное из экспертов в области стиля, вокала, развития художественного вкуса, выставляло баллы: от 1 до 10. Возглавил жюри начальник отдела по молодёжной политике администрации города Азат Кускильдин (отдел является организатором мероприятия).

Второй этап соперничества оказался самым зрелищным – творческий конкурс «Профессия в искусстве» позволял импровизировать в юмористических сценках, обаять зрителей искренностью танца и красотой исполнения песни. Важны были целостность выступления, умение держаться на сцене, музыкальность, раскрытие темы, авторство диалогов. Наравне с конкурсантками пели, танцевали и шутили их коллеги по предприятию. Это стало новшеством «Работницы-2018».

– Если в прежние годы участницы могли выступить в одиночку, то сегодня они выходили с группами коллег, друзей, воспитанников, – объясняет главный специалист отдела по молодёжной политике Людмила Мальцева. – Даже руководители организаций не остались в стороне и волновались на сцене вместе со своими коллективами. А как болели в зале: овации, плакаты, речёвки, скандирование имён!

Народные, классические и спортивные танцы, миниатюры в духе КВН, перепевка всероссийских хитов принимались зрителями с восторгом и добавляли баллов конкурсанткам.

«Смогу я доказать – умею делать всё на пять», – уверена инженер-конструктор НПО «Станкостроение» Ляйсан Галимова.

«Я – та самая Надежда, которая нужна всем», – заявила специалист многофункционального центра Надежда Николаева. Не успела она перевести дух после читки рэпа, как на пороге возникла посетительница с увесистым чемоданом и драматической историей: «Видишь, гибнет, отдых гибнет. Загранпаспорт просрочен уже!».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 апреля 2018 года)

Владимир ПАРФИРОВ