Конкурс «Моя поликлиника»

Общероссийский народный фронт совместно с Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» приглашают принять участие в фотоконкурсе «Моя поликлиника (мой ФАП)». Его цель – привлечь внимание к состоянию организаций, в которых оказывают первичную медпомощь.

В своём Послании Федеральному Собранию Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин говорил о необходимости обеспечить пошаговую доступность в первичном звене здравоохранения: «Сейчас нужно это сделать как можно быстрее, в населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Для населённых пунктов, где проживают менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью со всем необходимым диагностическим оборудованием». Владимир Путин попросил Общероссийский народный фронт быть в контакте с гражданами и вести мониторинг ситуации на местах.

Стать участником конкурса может любой совершеннолетний россиянин. Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о состоянии, укомплектованности поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта и уровне оказания помощи в них.

Обязательное условие конкурса: участник должен состоять, по крайней мере, в одной из трёх групп Фонда «Здоровье» в социальных сетях в интернете, где проводится конкурс (https://vk.com/moyapoliklinika, https://www.facebook.com/moyapoliklinika.ru, https://www.instagram.com/moyapoliklinika).

На фотографиях следует указать название медицинской организации, её адрес, дату, время съёмки и хештег #мояхорошаяполиклиника (если фотография отражает высокую удовлетворённость медорганизацией) или #мояплохаяполиклиника (низкая удовлетворённость медорганизацией). Также участник конкурса должен продублировать пост с конкурсной работой на собственной

странице в соответствующей социальной сети.

Участник не должен удалять работу со своей страницы до окончания конкурса. Работы принимаются до 30 сентября.

С 1 по 21 октября жюри подведёт предварительные итоги и отберёт примерно 50 самых ярких работ. После этого до 31 октября будет проходить онлайн-голосование на сайте и в соцсетях Фонда «Здоровье», на страницах фотоконкурса в соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и члены жюри определят шесть лучших работ.

В ноябре будут объявлены итоги конкурса. Победителей ждут призы и подарки.

Подробные условия конкурса – http://fondzdorovie.ru/news/detail.php?ID=3030#ixzz5CAKmBaCH.

И.ЗАГИДУЛЛИНА