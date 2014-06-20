Куличи все хороши – выбирай на вкус!

Прошла пасхальная ярмарка

В канун Пасхи в парке имени Ю.Гагарина состоялась традиционная ярмарка, где можно было не только полакомиться куличами, но и приобрести расписные яйца с витиеватыми узорами. Для хозяек, у которых не было времени на готовку, ярмарка – ещё и отличная возможность купить пасхальные лакомства.

Как в этом году ни старалась непогода, испортить праздник ей не удалось – в ярмарочный день с самого утра ярко светило весеннее солнышко. Возможно, поэтому уже в 10 утра в парке собралось много горожан. Приходили целыми семьями вместе с детьми и даже домашними питомцами. Священник Свято-Никольского кафедрального собора освятил пасхальную продукцию. Через полчаса начался традиционный смотр-конкурс профессионального мастерства среди пекарей. Фантазия кулинаров просто безгранична. Кроме традиционных пасхальных куличей были представлены композиции в виде трёхглавой церкви, цветочной поляны, хорошеньких жёлтеньких цыплят и даже трёхэтажный торт из куличей, покрытый сверху сахарной мастикой. После того, как жюри оценило работы конкурсантов, горожане смогли приобрести приглянувшиеся им шедевры.

Пока в парке имени Ю.Гагарина шумела весёлая ярмарка, в городских соборах шли церковные службы, по окончании которых священники проводили чин освящения принесённых прихожанами пасхальных продуктов.

Ольга КИСЕЛЁВА