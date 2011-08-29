Луч надежды и любви

«Для ребёнка сделано недостаточно, если не сделано всё возможное»

Визитка

Санаторий «Нур» – многократный золотой и серебряный призёр всероссийских форумов «Здравница», лучшее лечебно-профилактическое учреждение РБ, лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана». Он включён в Реестр «Всероссийская Книга Почёта». Специалисты регулярно проходят обучение в СЗГМУ имени И.И.Мечникова. Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области отметила «Нур» наградой «За значительный вклад в развитие отечественной нейропедиатрии». В санатории внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта качества ГОСТ ISO 9001.

В этом году детскому санаторию «Нур» исполнилось 25 лет. Стерлитамакская здравница известна не только в Башкортостане, но и в России: здесь создана уникальная лечебно-профилактическая база для полноценного отдыха и оздоровления детей, а оснащённость современным медицинским оборудованием позволяет внедрять новейшие технологии в реабилитации детей.

Со дня основания санаторий возглавляет заслуженный врач РБ Рамиля Суфияновна Галимова. Мы беседуем с ней о том, каковы современные подходы к преодолению проблем с детским здоровьем, как в санатории реализуется медицинский блок утверждённой Правительством РФ концепции развития ранней помощи и как родители способны помочь своим детям.

Рамиля Суфияновна Галимова

ВОПРЕКИ ПРОВАЛЬНЫМ 1990-М

– Рамиля Суфияновна, как в Стерлитамаке удалось открыть санаторий, достигший столь высокого уровня?

– В 1992 году мне предложили возглавить дизентерийный санаторий. У меня было условие: открытие одной группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. За 12 лет работы в детской больнице я знала, что оказание медицинской помощи этим детям недостаточное, нужен комплексный подход: лечение, развитие, психолого-педагогическая работа. Меня поддержала главный педиатр города Г.И.Мороз, и давняя мечта сбылась: санаторий на 70 коек по ул.Революционной перепрофилировали в неврологический. Мы изучали опыт работы, технологии реабилитационных центров, даже вникали в систему организации специализированных учреждений образования. При поддержке города, главы администрации С.Г.Ахметова, отдела здравоохранения, спонсоров приобретались необходимое оборудование и оснащение, а в 1997 году санаторий переехал в здание бывшего детского сада по ул.Артёма, где мы находимся и сегодня. Улучшились условия для пребывания детей, число коек увеличилось до 100, расширились возможности для лечения. Мы были первыми в республике, когда создавали учреждение такого профиля, следующие санатории и речевые центры приезжали в Стерлитамак перенимать опыт.

Комната Монтессори

– Санаторий развивается. Что сегодня в нём составляет предмет вашей гордости?

– Все эти годы мы стараемся шагать в ногу со временем, создавая мощную материально-техническую базу учреждения, внедряя передовые технологии медицинской и коррекционно-педагогической реабилитации. Одним из первых наших крупных приобретений на благотворительные средства стало реабилитационное оборудование английской фирмы «Rehab and Medikal» для механотерапии и сенсорной коррекции. Также в начале 2000-х на средства спонсоров приобрели нагрузочные комбинезоны «Адели» для динамической проприоцептивной коррекции при различных формах церебральных параличей. За счёт внебюджетных средств внедрили метод биологической обратной связи (кабинеты логотерапевтический и коррекции психоэмоционального состояния), Монтессори-терапию, ботулинотерапию, оснастили водолечебницу (ванны, душ Виши, гидромассажный бассейн, инфракрасная сауна), физиотерапевтическое отделение, постоянно работаем над приобретением лечебных тренажёров и позиционного оборудования, таких, как «Баланс-мастер», «Имитрон» и других. Практически реализована программа «Доступная среда». Но главное богатство санатория «Нур» – это, конечно, люди. У истоков создания нашего учреждения и по нынешний день работают заместитель главного врача по медицинской части С.М.Хартахай, врач-рефлексотерапевт Р.С.Ягафарова, позже влились в нашу дружную врачебную семью грамотные специалисты С.М.Сафиканова, Н.М.Кашафутдинова, А.М.Ирназарова, много новшеств внёс врач-ортопед Р.Г.Фахрисламов. В воспитание и сплочение медицинского и педагогического персонала большой вклад внесли старшая медсестра санатория В.М.Симгаева и старший воспитатель Т.М.Толстошеева, а сегодня на этих постах – энтузиасты и грамотные руководители О.Н.Бенда и А.Р.Гайсина. Высоко ценю вклад в развитие учреждения сотрудников М.Х Рамазановой, Н.Н.Пименовой, Р.Р.Абдулиной, О.Ю.Ретивиной, С.Л.Кебо. Доброжелательный, внимательный, трудолюбивый, инициативный коллектив, в котором трудятся более ста сотрудников, дарит здоровье детям. Мы принимаем детей как родных, мы радуемся их успехам. Об этом с благодарностью говорят не только жители нашего города и республики, но и приезжие – родители маленьких пациентов из других регионов. Лучшая награда – счастливая улыбка ребёнка. У нас работают такие люди, чьи запасы любви и тепла к детям неисчерпаемы и кто щедро этим душевным богатством с детьми делится.

И мне хочется выразить огромную благодарность всем, кто был рядом со мной со дня основания нашего учреждения, тем, кто находится на заслуженном отдыхе, и тем, кто продолжает лучшие традиции сегодня.

Занятие на тренажёре «Баланс-мастер»

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 апреля 2018 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА