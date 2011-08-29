Лучше маленький костёр, чем большой пожар

Приближается время пикников на лоне природы. Блюда, приготовленные на огне, – непременный атрибут таких выездов. Разводить костёр и тушить его нужно правильно, иначе не избежать беды. Если вы нашли старое кострище, лучше воспользоваться им, а не разводить новое. Нельзя разводить огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, среди сухостойного камыша. Место под кострище необходимо очистить от сухой травы, листьев, веток и другого лесного мусора. Следует снять верхний слой почвы с дёрном диаметром один метр или полтора. Выкопанное место по бокам можно обложить камнями, соорудив, таким образом, очаг. Нельзя оставлять костёр без присмотра. Тушить огонь надо правильно: залить водой или засыпать землей, а сверху прикрыть снятым ранее дёрном. Нельзя уезжать сразу же после тушения костра. Нужно подождать 20-30 минут, чтобы убедиться, что огонь действительно потух. Помните, запрещается раз-водить костёр во время пожароопасного сезона и в местах, где установлены запрещающие таблички!