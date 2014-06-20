Любопытство может дорого стоить

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Такие сообщения по вотсапу получили многие. Мне прислали несколько знакомых. Я было ругнулся на них. Мол, что за ерунду вы мне прислали! Как оказалось, напрасно. Они сами стали жертвой своей доверчивости. Любопытство в некоторых случаях, увы, тоже порок. Доверчивые владельцы телефонов заходят на сайт и начинают идти по ссылке. А именно отвечать на, казалось бы, невинные вопросы вроде: «Пользуетесь ли вы нашим магазином?».

Полностью схему жульничества разоблачить не удалось. Похоже на вирусную рассылку рекламы. Вопрос в том, кому это нужно. В ближайшем магазине «Магнит» нам однозначно ответили, что никакого отношения сеть магазинов «Магнит» к этой рассылке не имеет. И даже посмеялись над грамотеями (мы воспроизвели текст сообщения с соблюдением орфографии).

На самом деле, подобные смс-ки не такие уж и безобидные. Через них можно закачать на телефон и вирус, последствия которого трудно предугадать. Особенно имеет смысл быть осторожным тем, у кого подключён мобильный банк.

В общем, любопытство может дорого обойтись. Так что, уважаемые читатели, если вы получили сомнительные сообщения, лучше перестраховаться и не открывать их вообще.

Ф.ФУАТОВ