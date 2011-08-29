Магия книги

«Библионочь-2018» в Стерлитамаке

21 апреля на город опустилась Библионочь. По традиции в этот вечер библиотеки города приняли участие во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции под интригующим названием «Магия книги».

В «тургеневской гостиной»

Почему магия? Наверное, потому, что все читатели – тоже немного волшебники. С древнейших времён книги открывают перед нами новые миры. Главные действия прошли в пяти библиотеках централизованной библиотечной системы. И, надо сказать, заявленные «магические» мероприятия не разочаровали гостей. Разнообразная творческая программа включала в себя встречи с интересными людьми, писателями, артистами, художниками, фотографами, знакомство со старинными книгами, игры, занимательные фокусы и опыты. Превратившись в площадки для игр и отдыха, залы библиотек до самой полуночи были открыты для посетителей. По утверждению организаторов мероприятий, большую часть ночных гостей составила молодёжь, что особенно радует в эпоху айфонов, когда роль печатных книг отошла на второй план.

Гостей центральной библиотеки встречали весёлые клоуны – мимы, которые ни на минуту не давали скучать гостям в ожидании праздника. А открылась акция в зале отраслевой дисциплины «Магией искусства» – концертной программой, подготовленной учащимися детской музыкальной школы № 3, театральной мастерской «КОТ» при центральной городской библиотеке, подростковым театром «Шут с нами» и самыми-самыми юными участниками концерта из городской студии танца «AirKim».

Игра в стиле «Подмосковные вечера»

Весь вечер гости погружались то в «Магию искусства», то в «Магию игры» и прочие «магии». В «Магии знаний», например, экспозиция новых поступлений соседствовала со старинными фолиантами 19-го – начала 20 веков, среди которых были «Судебный устав» 1879 года и тома произведений И.С.Тургенева, изданные всего 15 лет спустя после смерти автора – поистине раритет! В программе акции были также мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения классика. В «Магии творчества» секретами актёрского мастерства поделился преподаватель режиссёрской дисциплины Республиканского колледжа культуры и искусства Павел Руденко.

Мастер-класс его студенты преподали на основе скороговорок и речевого хора вразбивку на голоса. Своего рода текстовый вокал. В общем, это надо слушать.

Тут же в коридоре желающие могли поучаствовать в мастер-классе по парикмахерскому мастерству, аквагриму. Некоторым ребятам так понравились «художества» на их лицах, что они в таком виде и ушли домой. В одной из комнат библиотеки развернулось шоу под названием «Магия игры», организованное по принципу телевизионной игры «Подмосковные вечера». Участники, разбившись на две команды, отгадывали названия фильмов по высвеченным на экране смайликам. Признаться, явно не для старшего поколения. Зато взрослые смогли «оторваться» в более интеллектуальных заданиях: разложить по возрасту писателей, начиная от А.С.Пушкина до В.М.Шукшина, или по годам выхода на экраны шедевров отечественной кинематографии. В «Магии театра» с большим успехом прошла премьера «Клоунады» от театра «На Чердаке» под руководством Радика Беглова.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 апреля 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН,

Рамзия ХАМИТОВА