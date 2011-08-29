Маленькая опасность большого леса

Приближаются майские праздники. Горожане будут чаще выезжать на природу. Ранняя весна – время наибольшей активности клещей. Планируя поездки за город, выбирайте закрытую одежду и обувь, а волосы прячьте под головной убор. В лесу каждые 2 часа проводите беглый внешний осмотр самого себя, своих попутчиков и животных. По возращении домой внимательно осмотрите свою одежду и тело. Если же клещ всё-таки присосался, надо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение. Можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, если вы уверены, что сможете извлечь его целиком. Помните, что клеща нельзя убивать. Его нужно поместить в чистую посуду и отнести на исследование в лабораторию. Можно пройти курс профилактической вакцинации против клещевого энцефалита (проводится один раз в три года), состоящий из трёх прививок. Проведение плановых профилактических прививок целесообразно начинать в ноябре-декабре, чтобы третья вакцина была введена до начала весеннего эпидемиологического сезона.