Медведев заявил, что на повышение МРОТ нет денег

Проблема бедности является наиболее сложной в современной России, ее необходимо решать комплексно и не только путем увеличения МРОТ, на которую в правительстве и так не имеется достаточных средств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

“Я считаю бедность наиболее сложной и кричащей проблемой современной России, об этом и президент страны говорил в послании Федеральному собранию. Те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, они пока не являются достаточными, но эти шаги должны быть комплексными — невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уже не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет”, — сказал Медведев в ходе отчета в Госдуме.

Он подчеркнул, что существуют самые разные способы решения проблемы бедности в РФ, к этому должны подключаться все государственные структуры, вся государственная машина.

Премьер добавил, что правительство приступало к разрешению этой проблемы еще в начале 2000-х годов, когда к категории бедных относилось до 30 миллионов человек. По его словам, в настоящий момент за чертой бедности находятся около 20 миллионов граждан.

“Эта цифра несколько подросла в ходе кризиса. Мы должны сделать все, чтобы вернуться к тем параметрам, которые были еще несколько лет назад, и стараться эту проблему решить”, — сказал он.



Источник: РИА Новости