О традициях и сюрпризах стерлитамакской «Котовасии»

В предпоследний мартовский день Городской дворец культуры был буквально наводнён кошками и котами всех мастей, пород и стилей. Кошачье дефиле, в котором участвовали 47 студентов и учащихся художественных школ и колледжей республики, уже традиционно является важной частью «Котовасии» – международного первоапрельского конкурса детского юмористического рисунка. Конкурс этот родился в столице республики по инициативе преподавателя Уфимской художественной школы № 1 Юрия Николаевича Григорьева, но несколько лет назад черниковская «Котовасия» стала стерлитамакской, получив постоянную прописку в нашем городе.

Гран-при – у Михаила Филатова

Рукотворные коты из бумаги, металла, воздушных шаров, шерсти, пластика и даже имбирного теста не мешают нашему общению с людьми, на время превратившимися в котов. Первокурсница колледжа искусств Маша Ибатулина фланирует по фойе второго этажа в костюме кошки-ангела: крылышки из бумажных кулёчков, атласная маска и длинное белое платье делают Марию и впрямь похожей на обитательницу кошачьих небес. 13-летняя Катя Яценко из детской художественной школы Стерлитамака – настоящая кошка-краса в платье из мешковины и стилизованном русском кокошнике. У неё нет хвоста, зато имеется всамделишная русая коса. А ещё я знакомлюсь с котом-охотником, кошкой Ван Гога, египетской кошкой, котом-мушкетёром, Котофеем Котофеевичем, котом-обжоркой, Гламуркой и другими очень симпатичными героями дефиле.

Автор работы – Александра Наумова (Омск)

Профессиональное жюри под предводительством ишимбайского художника Рафаэля Кадырова оперативно подводит итоги кошачьего дефиле. В возрастной категории от 8 до 13 лет победительницей становится 12-летняя Валерия Клемкина из Благовещенска за костюм «Тише, мыши, кот на крыше!». Среди участников в возрасте от 14 до 17 лет побеждает другая жительница Благовещенска – 15-летняя Анна Ляхова с костюмом «Ночью все кошки серы».

Пока гости «Котовасии» наслаждаются дефиле и кошачьим шоу-концертом, в фойе полным ходом идёт «Живой конкурс». Сразу 72 юных художника творят на тему «Страсти-мордасти». Задача ребят – передать на бумаге кошачьи эмоции. Позируют рисующим детям настоящие коты и кошки, прибывшие на конкурс со своими заботливыми хозяевами. Семиклассник Кирилл Попов с двухлетней кошечкой Бусей породы шотландская прямоухая чувствуют себя на конкурсе вполне комфортно. Трёхлетний сфинкс Филипп и его хозяин Александр Владимирович Медведев участвуют в «Котовасии» второй раз, и им, похоже, это нравится. Пятилетний Рыжий с нарядным алым бантиком на шее работает натурщиком третий раз, и всегда рядом с ним Елена Филенкова, владелица роскошного котика.

Натурщиков все просто обожают

Даша Дубинец из Салавата старательно работает пастелью – она изображает кота, которому не нравится, что его трогают и тискают очень много людей.

8-летний Макар Бабиков из художественной школы Стерлитамака нарисовал огромного ленивого котяру, которого дразнит десяток мышей. Кот удивлён мышиной смелостью, а мышки бесцеремонно висят у него на усах.

Жюри объявляет итоги «Живого конкурса». Среди тех, кто удостоен первого места в своей возрастной категории, есть и наша землячка, 6-летняя Алла Серпулина. А вот и имена остальных победителей: Мария Трапезникова из Бирска, Артём Григорьев и Алина Курбанаева из Салавата.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 апреля 2018 года)

Марина ВОРОНОВА