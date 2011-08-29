«Мы крупные, мы мощные, мы сильные – это не высокие слова, это моё личное убеждение»

Актуальные вопросы Рустэму Хамитову

19 апреля в прямом эфире республиканских телеканалов прошла программа «Разговор с Главой Башкортостана». Рустэм Хамитов отвечал на вопросы не только приглашённых гостей студии, но и участников прямых включений из разных уголков республики и других регионов, а также местных жителей, которые звонили в центр обработки звонков.

Передачу транслировали телеканалы «БСТ», «Россия-24. Башкортостан», «Вся Уфа», радиостанции «Спутник ФМ» и «Радио России-Башкортостан».

Работа единого центра обработки звонков длилась до окончания программы.

ПРОИСШЕСТВИЕ В СТЕРЛИТАМАКЕ

Первый вопрос касался недавних событий в Стерлитамаке. В России это не единственный случай. Все отметили поразительную самоотверженность учительницы, которая всеми силами хотела остановить парня и не допустить непоправимого поступка, защитить детей. Это настоящий учительский подвиг. Взволнованные люди спрашивали, как и чем можно ограничить это социальное зло? Винили интернет.

В ответ Рустэм Закиевич сказал:

– Это очень сложный вопрос. Я был в Стерлитамаке, заходил в больницу. Причин, из-за которых случился инцидент, много. Тут дело не только в интернете, а в отношении к особенным детям. В школах есть давление и травля. Ребята не выдерживают и идут на такие поступки.

Первичная проблема – это недостаток общения, любви и воспитания в школе и семье. К детям нужен особый подход. В этой школе обучаются более 800 человек, и с ними работает всего один психолог.

Учителей нужно освободить от писанины. С бумагами пусть чиновники работают, а учитель должен работать с ребёнком.

Интернет тоже надо мониторить. Но интернет – это только верхушка проблемы. Рыночная экономика жестока. Она расщепляет общество. Нам важно воспитывать в детях патриотизм – любовь к родному краю, истории, семье. Это объединяет людей. И воспитательные процессы должны соответствовать современным требованиям. Нужно изменить мировоззрение, отказаться от методов принуждения. Не требовать, заставлять, принуждать, обязывать, а привлекать, убеждать, заинтересовывать.

В семьях, где дети видят заботу и ласку, они вырастают добрыми и талантливыми. Это очень хорошие дети, и глазки у них другие.

Понимаем, что идёт ожесточение нравов. С этим надо что-то делать. Мы обязаны изменить климат в семье и школе, стать терпеливее, терпимее, мягче.

Учителей нужно освободить от писанины. С бумагами пусть чиновники работают, а учитель должен работать с ребёнком

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Много вопросов касалось здравоохранения. Р.З.Хамитов рассказал о том, что сделано и будет делаться для совершенствования системы здравоохранения республики. В частности, он подчеркнул, что, с одной стороны, растёт качество жизни и медицинского обслуживания, а с другой, – не хватает больниц, оборудования, специалистов. Кардиоцентр отстал от современных требований. Его нужно модернизировать. Стоимость реконструкции – 6 млрд рублей. Это будет огромное учреждение с площадью 36 тыс.кв. метров. Строится новый корпус онкологического диспансера. Он будет введён в 2019 году.

В 2019 году больницы республики будут переведены в формат бережливых, где не будет очередей.

– Медицина – безусловный приоритет, – сказал Рустэм Закиевич, – сейчас есть передовые медицинские технологии и техника. Они позволяют оказывать качественную помощь людям. Но и сам человек должен заботиться о своём здоровье. Стратегия здорового образа жизни не менее важна, чем медицинское обслуживание.

В советское время по радио утром передавалась утренняя зарядка, в обед – производственная. И люди делали! А японцы (80 процентов) делают и сейчас. Продолжительность жизни у них: у женщин – 90 лет, у мужчин подходит к 84 годам. Я хочу, чтобы все обратили внимание на своё здоровье. На правильное питание, спорт, здоровый образ жизни.

ЛЕКАРСТВА

– Как обстоят дела с лекарственным обеспечением?

– В этом году темпы обеспечения бесплатными лекарствами снизились. Это факт. Причина – изменение правил конкурсов. Произошли сбои. К сожалению, запасы лекарств невелики. Но сейчас вся система здравоохранения работает на исправление ситуации. Надо подождать ещё месяц. К лету справимся. 300 млн рублей направлены на закупку необходимых лекарств, надо ещё 500 миллионов. Всего льготников – 375 тысяч человек.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Подняли проблему и обманутых дольщиков.

– Эта тема очень болезненная для меня, ведь обманутыми оказались не только дольщики. Республика твёрдо обещает достроить все дома, которые находятся в зоне риска. Уже составлен специальный план-график по всем объектам. Эту тему мы глубоко проработали и занимаемся ею.

Республика твёрдо обещает достроить все дома, которые находятся в зоне риска. Уже составлен специальный план-график по всем объектам

СТУДЕНТЫ

Задали вопрос Главе республики и студенты из Башкортостана, которые учатся в Москве. Они спросили, как решить дилемму: оставаться им в Москве или вернуться на родину.

– Конечно, мы хотим, чтобы вы вернулись. Я тоже заканчивал московский вуз, но тогда на родине меня уже ждало рабочее место. В то время была специальная система распределения. Сейчас мы подготовим информацию по трудоустройству. Надеюсь, в ближайший месяц такой реестр создадим. Откроем сайт, электронную почту, куда вы сможете прислать своё резюме.

ОТХОДЫ

Многих жителей республики волновал ещё один актуальный вопрос, касающийся бытовых отходов.

– Да, бытовые отходы – тема актуальная. Но в Башкортостане она стоит не так остро, как, например, в Московской области. Этой темой у нас начали заниматься давно. Находили ресурсы для полигонов. Однако в Уфе уже чувствуется напряжение. Хотя больших жалоб нет, тем не менее, тема эта присутствует. Уже определены региональные операторы по работе с отходами, и работа

ведётся системная. Желающих заниматься переработкой отходов неожиданно много.

Сжигаться отходы у нас не будут. Это экологически вредно. Проще сортировать, перерабатывать, утилизировать. У нас есть возможность размещать отсортированный мусор и цивилизованно решить назревающую проблему. Но и нашим жителям нужно учиться культуре – не оставлять после отдыха на природе мусор. Нам нужно начинать с себя.

ШКОЛЫ

Многие школы в городах республики переполнены. Рустэм Закиевич рассказал, как будет решаться эта проблема:

– Мы будем строить школы. У нас ориентиры очень простые: к 2025 году второй смены не будет. Но тут есть проблема: школы нужно отапливать, а во второй половине дня помещения будут свободны. Есть, конечно, вариант: проводить там кружковую и факультативную работу.

ЯЗЫКИ

Представители башкирской диаспоры Челябинска подняли проблему изучения башкирского языка и культуры за пределами Башкортостана.

– Многое зависит от нас самих, от того, как в семье мы передаём языковой опыт нашего народа. Родной язык, язык отца и матери, должен знать каждый человек. Необходимо вовлечение в языковую среду вашего ребёнка, это нужно и для жизни, и для души. И наши языки – башкирский, татарский, русский и другие – нуждаются в поддержке, так как размываются иностранными словами, спецтерминами, жаргонными словечками и т.д.

Будет проводиться большая работа по сохранению языков. Понятно, что для этого нужны книги, театр, библиотеки, словом, развитая культурная среда.

О ПЕНСИИ И КУРУЛТАЕ

На вопрос, когда Глава РБ пойдёт на пенсию, был дан ответ:

– На пенсию я не собираюсь. Имею право два раза избираться, есть время подумать, посоветоваться с людьми. Решение о следующем избрании приму через год.

– Каким бы вы хотели видеть Курултай?

– В сентябре – выборы. Подготовка к ним уже началась. Выборы должны быть открытыми, свободными, честными, прозрачными. В парламенте хотелось бы видеть людей, которые желают и могут работать на благо своей республики. Но ещё хотелось бы, чтобы шло обновление. Оно нужно. Парламент в хорошем смысле – это громоотвод для общества, возможность не загонять проблемы

внутрь, время для их обсуждения и нахождения правильных решений.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

– Получит ли мама, которая временно выехала за пределы Башкортостана и родила ребёнка, материнский капитал – 300 тысяч? – Неважно, где рожала мама. По документам ребёночек наш, и деньги мама получит.

САНАТОРИИ

– Станут ли доступны санатории Башкортостана для жителей республики? Сейчас они слишком дороги.

– Да, они дороги. Мы недавно анализировали причины этого и увидели, что наши санатории застряли в XX веке. Из разговоров с главными врачами выяснилось: снизить цены невозможно, слишком высока себестоимость оказываемых услуг. И выручка не так высока, чтобы направить её на снижение цены путёвок. Будет разработана новая система управления курортами республики. Но радует то, что Башкортостан входит в 10 регионов с самым развитым туризмом. Туристический поток к нам пошёл. На турбазах отмечают Новый год, очень популярен горнолыжный спорт. Темпы, конечно, нужны другие, но пока ресурсов не хватает.

ПЧЕЛА-БУРЗЯНКА

Представитель Русского географического общества задал вопрос о сохранении популяции пчелы-бурзянки.

– Нам нужно обязательно сохранить породу бурзянских пчёл. И мы это сделаем.

ФУТБОЛ

Болельщики футбольного клуба «Уфа» спросили, предполагается ли в башкирской столице проводить матчи лиги Европы?

– Футбольный клуб «Уфа», хоккейный клуб «Салават Юлаев», волейбольный клуб «Урал», гандбольные клубы и женский волейбол выполняют важную миссию: они продвигают нашу республику в плане спортивного имиджа. Мы не жалеем ресурсов на то, чтобы профессиональный спорт в Башкортостане развивался.

Футбольный клуб «Уфа» создан недавно. А сейчас он занял шестое место в чемпионате России. И если клуб займёт достойное место и сможет попасть в Европейские кубки, то, конечно, мы с удовольствием проведём эти матчи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

На вопрос о развитии технических видов спорта Глава РБ ответил так:

– Мы – мотоциклетная республика с давними традициями. Картинг и технические виды спорта нам нужны, так как во многих городах Башкортостана хотят заниматься этими видами спорта, и мы их будем продвигать.

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

– Как поддерживается олимпиадное движение школьников?

– Для талантливых ребят мы стараемся создать все условия, но, к сожалению, последние 10-15 лет позиции потеряны. Для их восстановления сейчас создаём три лицея-интерната, где будут все условия для одарённых детей. Воссоздаём и ассоциацию педагогов, которые будут повышать общий уровень подготовки учеников.

100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ

– Как идёт подготовка к 100-летию Башкортостана?

– Мы активно готовимся. Объекты, которые будут построены к юбилею, послужат будущим поколениям. Сейчас мы строим сегодняшний день и одновременно формируем наше будущее. Все вместе. Мы крупные, мы мощные, мы сильные – это не высокие слова, это моё личное убеждение. Давайте работать так, чтобы нам не было стыдно, и будущим поколениям жилось лучше, чем нам.

Материалы подготовила Евгения ДЬЯКОНОВА