«На свет родился новый человек!»

Тысячного и тысяча первого малышей поприветствовали стихами и прозой

Минувший субботний день выдался солнечным и ясным на радость счастливым родителям и родственникам новорождённых, зарегистрированных в городском загсе под именами Амир и Ева.

Стотысячный малыш Амир Акбашев с папой, мамой и братом

9 апреля в семье Альберта и Лилии Акбашевых родился мальчик, которому суждено было стать тысячным ребёнком, зарегистрированным в Стерлитамаке в 2018 году. Амир – второй ребёнок в семье. Его старший брат Артур учится в первом классе. По словам мальчика, он давно мечтал о братике и теперь готов помочь маме с папой растить Амира.

Большая радость пришла в апреле и в дом Александра и Олеси Мальцевых, которые до этого воспитывали двоих сыновей – 10-летнего Никиту и 8-летнего Олега. 13 апреля в семье Мальцевых появилась долгожданная девочка, которую назвали Евой. Маленькая Ева стала тысяча первым ребёнком, зарегистрированным в нашем городе с начала этого года.

– Мы дали дочке имя Ева потому, что это первая девочка в нашей дружной семье, – с улыбкой призналась мама малышки.

Дедушка Евы Виктор Петрович, у которого это уже пятая внучка, тоже не усидел дома – пришёл

поздравить сына и сноху с пополнением.

– Я очень рада за зятя, который так ждал дочку, – говорит бабушка новорождённой Евы Римма Ивановна. – Для нас всех сегодняшнее событие стало настоящим семейным праздником.

– Всё будет, как положено, – авторитетно заверил меня один из братьев Евы, Олег. – Когда сестрёнка пойдёт в первый класс, я уже буду в девятом и смогу её защитить от хулиганов.

Свидетельства о рождении детей в праздничной обстановке супругам Акбашевым и Мальцевым вручил заместитель главы администрации городского округа Альберт Шайхутдинов:

– Мне не понаслышке знакома радость отцовства, мы с женой воспитываем троих мальчиков. И у меня в семье тоже растёт Амир Альбертович. Сегодня мы присутствуем на торжественном обряде имянаречения тысячного и тысяча первого жителей Стерлитамака, зарегистрированных в этом году. Конечно, дело не в цифрах, а в том, что в нашем городе рождаются дети, а значит, город растёт и развивается. Всем счастья и здоровья!

Семьи Акбашевых и Мальцевых также поздравил депутат Совета ГО Фанур Давлетбаев. Он выразил надежду на то, что Амир и Ева вырастут хорошими людьми, настоящими патриотами, любящими свою семью, свой город, свою родину.

Не обошлось и без поэзии. Семиклассница 26-й школы Алина Нигматуллина прочла в честь новорождённых малышей своё стихотворение, которое она сочинила специально к этому событию.

М.СЕРГЕЕВА