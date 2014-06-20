Нам важно любить, нам нужно жалеть

За фасадом «счастливой» семьи

Стерлитамакский русский драматический театр продолжает знакомить зрителей с новыми именами драматургов и режиссёров. Недавно состоялась премьера спектакля по пьесе Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам» в постановке режиссёра Андрея Шляпина.

Анастасия Букреева (её настоящая фамилия Соколова) родилась в 1981 году в Мурманске. Окончила бакалавриат Петербургского университета культуры и искусства. Впервые опубликовалась в 2011 году в журнале «Листья». Пьесы начала писать в тридцать лет. Своими учителями Анастасия считает Михаила Булгакова, Рэя Брэдбери, Тома Стоппарда, Мартина Макдонаха.

Андрей Шляпин родился в 1977 году в Иркутске. Окончил там театральное училище, получил специальность актёра драматического театра и кино. В 2008 году поступил на режиссёрский факультет РАТИ-ГИТИС (мастерская Е.Б.Каменьковича и Д.А.Крымова). Сейчас участвует в режиссёрских лабораториях, ставит спектакли в театрах России.

Премьера. Ни занавеса, ни сцены. Зрителей помещают в магический вращающийся круг. Стулья – на ограниченном пятачке бытия. Зато в распоряжении артистов – весь мир зрительного зала!

Главный герой – подросток по имени Александр, но он желает, чтобы его называли Мот. В одной из аннотаций к пьесе говорилось, что это история подросткового бунта и переживания личного апокалипсиса. Как наскучили эти штампы: подростковый бунт, вызов обществу взрослых, нигилисты-тинейджеры. Какой там бунт! Мот в исполнении Александра Чеснокова – милый, добрый, предельно искренний мальчик. Он не выносит двуличия окружающих, и в то же время ему так хочется, чтобы на него обратили внимание. Мот ругает Пушкина, боготворить которого считается хорошим тоном. От внимательного зрителя не ускользает подтекст: лицемеры, да вы хотя бы прочитайте тексты Александра Сергеевича, узнайте, какой он был человек! А потом ахайте и охайте.

Психологически невыносимо становиться взрослеющей личностью (Александр Чесноков блестяще играет роль, на которой держится вся постановка), угодившей из рая детства в атмосферу взрослой жизни, где всё фальшиво, равнодушно и жестоко. Нет, Мот не бунтует. Просто нежной душе прислониться не к кому. Родители, сестра, дедушка озабочены собственными проблемами. И не с кем поговорить по душам, вечерком посидеть, обнявшись, на диване. Мама, папа, сестра, дедушка, Карамелька… Тотальное одиночество каждого из них в якобы счастливой семье. Показушные выезды на природу за грибами, обеды в узком семейном кругу, обсуждение модных фильмов и театральных постановок – махровый мещанский быт. Мальчик задыхается в нём. Зрители, реально переживая, наблюдают за Мотом. Он не где-то на сцене, он рядом – только руку протяни…

Однажды в одном из переходов метро Мот встречает Лизу – ровесницу своих родителей. Женщина живёт на улице. Где спит, чем питается – одному Богу известно. Зато Лиза – как чистая мелодия. Ни одной фальшивой нотки! Она молчит, молчит, молчит. Моту это подходит.

Когда-то зрители, не пропускавшие ни одной премьеры, впервые увидев юную Светлану Гиниятуллину (она играла Анну Дэмби в спектакле «Кин IV»), были навсегда очарованы ею. И сейчас, как тогда, всех околдовала магия её трагического взгляда. Безмолвная роль оказалась самой говорящей.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 апреля 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА