Напал с ножом и поджёг школу

Сегодня утром в школе №1 произошло ЧП. Ученик ударил ножом учителя и поджёг класс. Предположительно, пострадало 4 человека – сам нападавший, учитель и две ученицы. Испугавшись, одна девочка выпрыгнула из окна. Все пострадавшие получили помощь, пожар ликвидирован, ученики вернулись в школу, чтобы забрать вещи и разойтись по домам.

На данный момент ждём комментарии от официальных служб.