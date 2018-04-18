Напал с ножом и поджёг школу
Сегодня утром в школе №1 произошло ЧП. Ученик ударил ножом учителя и поджёг класс. Предположительно, пострадало 4 человека – сам нападавший, учитель и две ученицы. Испугавшись, одна девочка выпрыгнула из окна. Все пострадавшие получили помощь, пожар ликвидирован, ученики вернулись в школу, чтобы забрать вещи и разойтись по домам.
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Автор: Администратор (18 Апр 2018). Рубрика: Крупным планом, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.
Это ужасно! С кого берут пример дети? Кто является их героями? Дай бог, чтобы все выздоровели!