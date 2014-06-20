Не сдаются

Продолжение истории о незаконных доначислениях за оплату тепла

Мы рассказывали о том, как жители дома № 11 по проспекту Ленина столкнулись с незаконными начислениями за оплату тепла. Напомним, что в июле прошлого года собственники жилья получили квитанции от ООО «БашРТС» и не поверили глазам: им нужно было оплатить огромные суммы – от двадцати до тридцати тысяч (в зависимости от площади квартиры). В 2014 году жители дома заключили прямые договоры с ООО «БашРТС» и каждый месяц исправно платили за потреблённое тепло. Откуда такие долги?

Представители ресурсной организации ответили, что это доначисления за два года по городскому нормативу, выведенному для домов, не оборудованных приборами учёта тепловой энергии. Как выяснилось позже, жильцы дома и не знали, что когда-то установленный общедомовой счётчик тепла отсутствовал (есть документ, подтверждающий, что в доме ведутся работы по поверке учёта тепловой энергии).

Собственники квартир обратились в Государственный комитет по жилищному и строительному надзору РБ, прокуратуру.

Что изменилось с тех пор?

Вот что рассказывает Лилия Бухарина, жительница дома: «Пока самой действенной мерой оказалось обращение в суд. Иск рассматривался почти 4 месяца, больше месяца пришлось ждать решение, хотя иск был индивидуальным. К последнему заседанию ООО «БашРТС» сообщило суду, что доначисления, произведённые за два года, были сняты ООО «БашРТС» со всех жильцов дома, всего 995960,36 рубля. По решению суда признали незаконными доначисления в мой адрес в сумме 26650 руб. 91 коп. Хотя жители нашего дома выиграли суд и добились возвращения почти миллиона рублей, вопрос до конца не решён.

Из-за отсутствия счётчика в доме, который «пропал», начиная с июля 2017 года плату за отопление в июле 2017 года – ООО «БашРТС», а с августа 2017 года – ООО «ЖилСервис» начисляют жителям нашего дома по нормативу. Причём без применения коэффициента периодичности 8/12 (который был определён Правительством РБ). Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищной политике и строительному надзору выдал несколько предписаний в адрес и ООО «БашРТС», и ООО «ЖилСервис» с требованием произвести перерасчёт платы с учётом коэффициента. Но они не исполняются… ООО «ЖилСервис» наняло адвоката и оспаривает эти предписания государственного органа, продолжая начислять плату

за тепло без коэффициента периодичности.

Сейчас я обратилась с жалобой в Верховный суд РБ на решение судьи в части отказа обязать ООО «БашРТС» произвести расчёт платы за отопление за июль с учётом коэффициента периодичности. Адвокат, нанятый ООО «ЖилСервис» для участия в процессе по моему иску к ООО «БашРТС», выразил точку зрения ООО «ЖилСервис», просил от имени УК отказать в удовлетворении всех моих требований. Вот так управляющие компании защищают интересы своих жильцов. А ведь именно УК должна была первой обжаловать поборы ООО «БашРТС».

В России уже появилась судебная практика о правилах расчёта и необходимости применения коэффициента периодичности. Городская прокуратура отменила постановление правоохранительных органов об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению жителей о пропаже счётчика и направлении дела на доследование. Правоохранительные органы не сообщают нам, как идут дела в поисках нашего общедомового прибора учёта тепла. Ведь именно его «пропажа» позволяет до сих пор ООО «БашРТС» наживаться на жителях нашего дома».

Чтобы разобраться в непростой ситуации, в Стерлитамак приехал представитель государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ Александр Шарашкин. Он присутствовал на собрании собственников МКД и представителей управляющей компании.

В мартовском номере журнала «Вокруг ЖэКа» вышел его материал «Теплореволюционная ситуация», где он подробно описывает происходящее.

Между тем жители дома не сдаются, Лилия Бухарина направила жалобу в Управление Президента РФ. На днях ей пришёл ответ от заместителя Премьер-министра Правительства РБ Н.А.Хорошилова:

«Сообщаем, что Госкомитетом РБ по жилищному и строительному надзору по указанному вопросу проведена проверка в отношении управляющей компании ООО «ЖилСервис».

В ходе проверки установлено, что УК для начисления платы согласно платёжным документам, предъявленным собственникам и нанимателям жилых помещений в доме № 11 по пр.Ленина за сентябрь-октябрь 2017 года, использовался норматив потребления тепловой энергии в размере 0,0210 Гкал/м, утверждённый решением Совета ГО, без применения коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу. Тем самым нарушены правила предоставления коммунальных услуг в МКД.

По итогам проверки Госкомитетом РБ принято решение выдать предписание УК ООО «ЖилСервис» и ООО «БашРТС» с требованием произвести возврат суммы за отопление, начисленной без применения коэффициента периодичности. На данный момент вышеуказанные предписания обжалуются ООО «БашРТС» и ООО «ЖилСервис» в Арбитражном суде РБ. По итогам рассмотрения исковых заявлений будет принято решение о проведении внеплановых проверок в отношении вышеуказанных организаций».

Альбина РАХИМОВА