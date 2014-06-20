Не сдаются

Продолжение истории о незаконных доначислениях за оплату тепла

Мы рассказывали о том, как жители дома № 11 по проспекту Ленина столкнулись с незаконными начислениями за оплату тепла. Напомним, что в июле прошлого года собственники жилья получили квитанции от ООО «БашРТС» и не поверили глазам: им нужно было оплатить огромные суммы – от двадцати до тридцати тысяч (в зависимости от площади квартиры). В 2014 году жители дома заключили прямые договоры с ООО «БашРТС» и каждый месяц исправно платили за потреблённое тепло. Откуда такие долги?

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Представители ресурсной организации ответили, что это доначисления за два года по городскому нормативу, выведенному для домов, не оборудованных приборами учёта тепловой энергии. Как выяснилось позже, жильцы дома и не знали, что когда-то установленный общедомовой счётчик тепла отсутствовал (есть документ, подтверждающий, что в доме ведутся работы по поверке учёта тепловой энергии).

Собственники квартир обратились в Государственный комитет по жилищному и строительному надзору РБ, прокуратуру.

Что изменилось с тех пор?

Вот что рассказывает Лилия Бухарина, жительница дома: «Пока самой действенной мерой оказалось обращение в суд. Иск рассматривался почти 4 месяца, больше месяца пришлось ждать решение, хотя иск был индивидуальным. К последнему заседанию ООО «БашРТС» сообщило суду, что доначисления, произведённые за два года, были сняты ООО «БашРТС» со всех жильцов дома, всего 995960,36 рубля. По решению суда признали незаконными доначисления в мой адрес в сумме 26650 руб. 91 коп. Хотя жители нашего дома выиграли суд и добились возвращения почти миллиона рублей, вопрос до конца не решён.

Из-за отсутствия счётчика в доме, который «пропал», начиная с июля 2017 года плату за отопление в июле 2017 года – ООО «БашРТС», а с августа 2017 года – ООО «ЖилСервис» начисляют жителям нашего дома по нормативу. Причём без применения коэффициента периодичности 8/12 (который был определён Правительством РБ). Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищной политике и строительному надзору выдал несколько предписаний в адрес и ООО «БашРТС», и ООО «ЖилСервис» с требованием произвести перерасчёт платы с учётом коэффициента. Но они не исполняются… ООО «ЖилСервис» наняло адвоката и оспаривает эти предписания государственного органа, продолжая начислять плату
за тепло без коэффициента периодичности.

Сейчас я обратилась с жалобой в Верховный суд РБ на решение судьи в части отказа обязать ООО «БашРТС» произвести расчёт платы за отопление за июль с учётом коэффициента периодичности. Адвокат, нанятый ООО «ЖилСервис» для участия в процессе по моему иску к ООО «БашРТС», выразил точку зрения ООО «ЖилСервис», просил от имени УК отказать в удовлетворении всех моих требований. Вот так управляющие компании защищают интересы своих жильцов. А ведь именно УК должна была первой обжаловать поборы ООО «БашРТС».

В России уже появилась судебная практика о правилах расчёта и необходимости применения коэффициента периодичности. Городская прокуратура отменила постановление правоохранительных органов об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению жителей о пропаже счётчика и направлении дела на доследование. Правоохранительные органы не сообщают нам, как идут дела в поисках нашего общедомового прибора учёта тепла. Ведь именно его «пропажа» позволяет до сих пор ООО «БашРТС» наживаться на жителях нашего дома».

Чтобы разобраться в непростой ситуации, в Стерлитамак приехал представитель государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ Александр Шарашкин. Он присутствовал на собрании собственников МКД и представителей управляющей компании.

В мартовском номере журнала «Вокруг ЖэКа» вышел его материал «Теплореволюционная ситуация», где он подробно описывает происходящее.

Между тем жители дома не сдаются, Лилия Бухарина направила жалобу в Управление Президента РФ. На днях ей пришёл ответ от заместителя Премьер-министра Правительства РБ Н.А.Хорошилова:

«Сообщаем, что Госкомитетом РБ по жилищному и строительному надзору по указанному вопросу проведена проверка в отношении управляющей компании ООО «ЖилСервис».

В ходе проверки установлено, что УК для начисления платы согласно платёжным документам, предъявленным собственникам и нанимателям жилых помещений в доме № 11 по пр.Ленина за сентябрь-октябрь 2017 года, использовался норматив потребления тепловой энергии в размере 0,0210 Гкал/м, утверждённый решением Совета ГО, без применения коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу. Тем самым нарушены правила предоставления коммунальных услуг в МКД.

По итогам проверки Госкомитетом РБ принято решение выдать предписание УК ООО «ЖилСервис» и ООО «БашРТС» с требованием произвести возврат суммы за отопление, начисленной без применения коэффициента периодичности. На данный момент вышеуказанные предписания обжалуются ООО «БашРТС» и ООО «ЖилСервис» в Арбитражном суде РБ. По итогам рассмотрения исковых заявлений будет принято решение о проведении внеплановых проверок в отношении вышеуказанных организаций».

Альбина РАХИМОВА


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Автор: (16 Апр 2018). Рубрика: Главное, ЖКХ, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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