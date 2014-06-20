Не старейте душой, ветераны!

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Впервые его отметили семь лет назад. Дата была выбрана к 20-летию создания Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ.

В канун праздника мы встретились с новым председателем совета ветеранов УВД г.Стерлитамака, майором милиции в отставке Людмилой Антоновной Кузьминой и помощником начальника Управления МВД России по г.Стерлитамаку по работе с личным составом, майором внутренней службы Анатолием Константиновичем Серовым.

– Людмила Антоновна, ветераны милиции и полиции знают вас по работе на посту заместителя начальника отдела кадров УВД г.Стерлитамака. Планируете ли вы какие-то нововведения в работе ветеранской организации?

– Прежде всего, хотелось бы сказать несколько добрых слов о предыдущем председателе совета Т.А.Габитове. Талгат Абдулганиевич сегодня возглавляет совет ветеранов города. Все эти годы деятельность совета была направлена на привлечение пенсионеров в организацию: чтобы они знали, куда могут обратиться за поддержкой.

Что касается нововведений, то, изучив опыт работы нашей организации и аналогичных структур соседних регионов, мы намерены расширить состав совета ветеранов и поле деятельности. Так, у нас в организации совсем мало молодых пенсионеров. Оно и понятно: не каждому приятно, чтобы его в 45 лет называли пенсионером. Но в 45-60 лет человек ещё полон энергии, и её можно направить в нужное русло. Мы призываем к сотрудничеству в нашей ветеранской организации.

Нам есть с кого брать пример. В уставе организации ветеранов Татарстана сказано, что вступить в неё может не только пенсионер, но и сотрудник, имеющий выслугу лет, достаточную для назначения пенсии. А в Чувашии, например, это могут сделать все работающие в ОВД. Полагаю, это будет способствовать преемственности между ветеранами и действующими сотрудниками. В некоторых регионах при приёме на работу в ОВД обязательно должны присутствовать члены совета ветеранов. Кстати, увольнение – по такой же схеме. И оформление документов на пенсию начинается с подачи заявления в организацию ветеранов.

Анатолий Серов:

– Выход на пенсию может оказаться стрессом даже для людей относительно спокойной профессии. А сотрудники ОВД работают в условиях постоянной повышенной психологической нагрузки. На пенсии человек может растеряться, почувствовать себя ненужным. Поэтому многие нуждаются в моральной поддержке. Это главный аргумент в пользу нашего плодотворного сотрудничества с советом ветеранов. Бывших сотрудников органов МВД не бывает. Поэтому совет ветеранов всегда находился в тесном взаимодействии с работающим личным составом управления. Я полностью согласен с Людмилой Антоновной. Профессионалы уходят из наших рядов в сравнительно молодом возрасте. Целесообразно вовлекать их в борьбу с преступностью, передавать их бесценный опыт молодому поколению.

Людмила Кузьмина:

– Для сплочения ветеранов у нас создан свой клуб, то есть группа «Совет ветеранов УВД г.Стерлитамака». За первую же неделю в неё записалось полсотни наших пенсионеров. Сейчас ведём работу по установлению интернет-контакта между ветеранами. Чтобы общаться, делиться воспоминаниями, проводить различные творческие конкурсы. Среди нас много талантливых людей. Некоторые пишут стихи. Благодаря интернету в деятельности организации могут участвовать даже больные ветераны. Ещё один плюс такой работы – в оперативности оповещения о предстоящих событиях, мероприятиях. Вовлечение ветеранов в интернет-сеть позволит быстрее доводить до них решения совета, указания председателя.

– Что мешает осуществлению этих замыслов?

– Планов у нас много. Главная проблема – инертность самих ветеранов, когда речь заходит о собраниях и мероприятиях. Надо создать базу данных, тщательнее вести учёт, своевременно оплачивать членские взносы. Ведь мы – не бюджетная организация. Финансовая поддержка мероприятий возможна только за счёт членских взносов. Сейчас это от 50 до 100 рублей в месяц.

Анатолий Серов:

– Даже на пенсии многие из наших сотрудников продолжают работать в службах безопасности, охране различных учреждений и предприятий. Предлагаю оформить их в отдельную первичную группу нашей организации. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям служб безопасности с просьбой организовать сбор заявлений от наших пенсионеров о добровольном вступлении их в организацию ветеранов УВД.

– Есть примеры эффективной работы пенсионеров в системе службы безопасности предприятий?

– Примеров масса. Так, наш ветеран Олег Кашаев и бывший сотрудник уголовного розыска Дмитрий Фахриев ночью задержали организованную преступную группу (более 10 человек) при попытке хищения в АО «Синтез-Каучук» олигомеризата (горючей жидкости). Продукцию они пытались вывезти на трёх бензовозах по 40 тонн каждый. После этого служба безопасности предприятия изобличила ещё 23 человека, подозреваемых в хищениях в крупных размерах. На тот момент службу безопасности завода возглавлял Ф.М.Хамидуллин – бывший начальник следственного отдела УВД г.Стерлитамака.

Пользуясь случаем, хочу поздравить ветеранов с праздником. Здоровья вам и долгих лет жизни!

Беседовал Фаяз ЮМАГУЗИН