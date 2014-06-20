Нет сильнее бойцов «Эльдорадо»!

На ринге – стерлитамаковец Захар Минцев и уфимец Егор Шарафутдинов

Три дня в специализированном зале на ринге центра бокса «Боевой хан» школы олимпийского резерва проходил межрегиональный открытый розыгрыш Кубка Республики Башкортостан по кикбоксингу. В Стерлитамак съехались спортсмены из городов и районов Башкортостана, Магнитогорска, Челябинска, Казахстана, Таджикистана. Наш город представляли бойцы спортивных клубов «Эльдорадо», «Витязь» и «Орион».

Особо упорные бои на ринге мы увидели, конечно, в завершающий день соревнований. И оказалось, что нет сильнее бойцов из спортклуба «Эльдорадо» – воспитанников известных не только в Башкортостане тренеров Р.Р.Ишмуратова и О.Р.Абдрахманова. Именно их ученики завоевали львиную долю кубков и призов. В своих весовых и возрастных категориях заняли первые места Ильшан Дербендиев, Олег Иванов, Аскар Ишембитов, Марсель Бикбаев, Рамазан Галиакберов, Илья Файзуллин, Тимур Тукаев.

Олег ПЕРШИН