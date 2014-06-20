Новый храм освящён в Светлую седмицу

В первое воскресенье после праздника Пасхи Стерлитамак посетил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, чтобы освятить новый храм Иоанна Предтечи, построенный в одном из новых районов города. Вместе с владыкой прибыли епископ Салаватский и Кумертауский Николай, мужской хор митрополии, представительницы двух монашеских обителей, священники из окрестных храмов. На церемонии освящения церкви присутствовали глава администрации городского округа Владимир Куликов и строитель храма Геннадий Чернов.

Храм был освящён полным чином. В алтаре владыка Никон вместе со священнослужителями, надев белые фартуки и нарукавники, вбили в престол четыре гвоздя, символизирующих четыре стороны света. Затем престол был омыт при помощи губки, мыла и розовой воды, окроплён вином, умащён воском и покрыт белой ризой. И только после этого прикреплённый к полу престол покрыли позолоченной резной ризой.

Далее алтарь и все четыре стороны храма были помазаны миром, а сама церковь с внешней и внутренней сторон окроплена святой водой. Многочисленные прихожане, собравшиеся на воскресную службу, стали участниками и свидетелями этого знаменательного для православных верующих события.

Завершилось праздничное богослужение пасхальным колокольным перезвоном.

Храм Иоанна Предтечи представляет собой часть православного комплекса, на территории которого уже построены трапезная и воскресная школа. Рядом совсем скоро начнётся строительство собора в честь иконы Казанской Божией Матери, который сможет вместить 650 человек. Главный строитель храма Геннадий Чернов был удостоен церковной награды – юбилейной медали в честь 1000-летия установления на Руси патриаршества.

Как часто бывает в нашей жизни, хорошие вести перемежаются печальными. Утром того же дня на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончалась игуменья Наталия (Ефремова), настоятельница женского Благовещенского монастыря. Отпевание матушки Наталии пройдёт в среду, 18 апреля, в Свято-Никольском кафедральном соборе. Об этом владыка Никон объявил сразу после окончания литургии.

Марина ВОРОНОВА