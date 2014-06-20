О 67-й легкоатлетической эстафете на призы «СР»

9 мая состоится традиционная, 67-я по счёту, легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется комитетом по физической культуре и спорту администрации городского округа.

К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий, организаций, учащихся школ, студентов среднего и высшего профессионального образования. Состав команды – 14 человек (7 мужчин и 7 женщин, прошедших медицинский осмотр и имеющих допуск врача). Команда должна иметь единую спортивную форму с нагрудными номерами и табличку-штандарт с наименованием своей команды. Организация вправе выставить не более одной команды.

Результаты подводятся по пяти группам: первая группа – команды учреждений высшего профессионального образования; вторая – команды предприятий и организаций города; третья – команды учреждений среднего профессионального образования; четвёртая – команды средних общеобразовательных школ; пятая – команды женских коллективов.

Один спортсмен имеет право участвовать только в одном забеге и на одном этапе.

Программа эстафеты состоит из одного забега (14 этапов), в котором принимают участие спортсмены всех групп.

В 11.10 – построение команд у гостиницы «Ашкадар».

В 11.30 – парад участников, торжественное открытие соревнований на площади перед зданием Стерлитамакского театрально-концертного объединения.

В 12 часов – старт от гостиницы «Ашкадар».

В 12.45 – церемония награждения победителей и призёров (специальный приз получают и победители первого этапа). Дипломами и памятными подарками награждаются тренеры команд-призёров.

Заявки, заверенные подписью и печатью руководителя предприятия, организации, учебного учреждения, подаются в главную судейскую коллегию в день работы мандатной комиссии и жеребьёвки – 4 мая в 15 часов в спортивном зале Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (телефоны: 33-00-17, 33-00-15).

Оргкомитет