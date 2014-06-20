О плате за тепло

Уважаемые горожане! Управляющая компания ООО «Трест жилищного хозяйства» (ТЖХ) в марте разослала собственникам квартир квитанции, в которых был произведён перерасчёт за тепловую энергию.

Администрация городского округа сообщает, что собственникам квартир следует оплатить все текущие ежемесячные платежи. По вопросу оплаты доначисления за тепловую энергию необходимо дождаться результатов проверки Госжилинспекции Республики Башкортостан.