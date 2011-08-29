Обманул 16 вахтовиков

27-летний житель Башкирии обманывал граждан, желающих устроиться на работу вахтовым методом. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Мошенник выставлял на различных сайтах объявления, в которых писал, что он сотрудник отдела кадров крупной нефтяной компании, которой требуются работники.

Жертвы афериста звонили по указанному в объявлении номеру. В разговоре с «кандидатами» мужчина расспрашивал об опыте работы и был дотошен в отношении документов. Только через несколько дней «работодатель» перезванивал кандидату на трудоустройство и говорил, что тот подходит для работы в компании.

Затем мошенник просил клиентов выслать ему деньги якобы для оплаты перелёта к месту работы. Суммы переводов колебались от 8 до 15 тысяч рублей. Всего от действий мужчины пострадали 16 человек.

Оперативники задержали злоумышленника. Он признал свою вину. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«АиФ»