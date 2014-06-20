Обманули, обокрали

Две женщины подозреваются в похищении более ста тысяч рублей у 83-летней жительницы Стерлитамака.

Днём к пенсионерке, проживающей на улице Имая Насыри, пришли неизвестные гражданки: они представились сотрудницами газовой службы. Под предлогом проверки оборудования они беспрепятственно проникли в квартиру.

Злоумышленницы действовали по отработанной схеме: одна всячески отвлекала хозяйку, делая вид, что проверяет газовую плиту. Вторая в этот момент ходила по комнатам в поисках наличности. Как только деньги оказались в руках, женщины покинули квартиру. Спустя некоторое время горожанка обнаружила пропажу 130 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

МВД напоминает, что не стоит открывать дверь незнакомым людям. При визите сотрудников социальных или других служб сначала позвоните в организацию и уточните, действительно ли эти

люди исполняют служебные обязанности.

Пресс-служба МВД по РБ