Обманули, обокрали

babushka

Две женщины подозреваются в похищении более ста тысяч рублей у 83-летней жительницы Стерлитамака.

Днём к пенсионерке, проживающей на улице Имая Насыри, пришли неизвестные гражданки: они представились сотрудницами газовой службы. Под предлогом проверки оборудования они беспрепятственно проникли в квартиру.

Злоумышленницы действовали по отработанной схеме: одна всячески отвлекала хозяйку, делая вид, что проверяет газовую плиту. Вторая в этот момент ходила по комнатам в поисках наличности. Как только деньги оказались в руках, женщины покинули квартиру. Спустя некоторое время горожанка обнаружила пропажу 130 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

МВД напоминает, что не стоит открывать дверь незнакомым людям. При визите сотрудников социальных или других служб сначала позвоните в организацию и уточните, действительно ли эти
люди исполняют служебные обязанности.

Пресс-служба МВД по РБ


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Автор: (28 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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