Обращение Владимира Куликова к руководителям предприятий, трудовым коллективам, предпринимателям и студентам

Уважаемые стерлитамаковцы!

16 апреля стартует экологический месячник по санитарной очистке и благоустройству города. В этот период мы традиционно проводим городские субботники. В этом году они состоятся 21 и 28 апреля.

Я обращаюсь к руководителям предприятий, трудовым коллективам, всем предпринимателям, студентам и жителям города с просьбой принять участие в субботниках. Весна считается временем обновления. Мы приводим

в порядок свои дома, улицы, сады в преддверии праздников – 1 Мая и Дня Победы.

Искренне надеюсь, что вы поддержите моё обращение, и любимые всенародные праздники мы встретим в чистоте. Город – это наш общий дом, давайте совместными усилиями наведём в нём порядок!

Уверен, что сообща мы сделаем Стерлитамак ещё краше и уютнее!

Владимир КУЛИКОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак