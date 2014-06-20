«Олимп» рождает чемпионов

Ещё одна звёздочка зажигается на спортивном небосклоне – на первенстве России по дзюдо в Мичуринске бронзовым призёром стала семиклассница школы № 29 Элина Юсупова, воспитанница тренера местной спортившколы олимпийского резерва Светланы Ринатовны Нагаевой.

Элина Юсупова и её тренер Светлана Ринатовна Нагаева

Для Элины встреча с журналистами – дело непривычное. «Меня в спортшколу пять лет назад привёл папа (Эльмир Анурович), – только и сообщает нам юная дзюдоистка. – В сборную Приволжского федерального округа я попала, заняв второе место на первенстве ПФО, а перед этим стала призёром первенства Башкортостана. Борьба дзюдо, как и самбо, мне очень нравятся. Тренировки воспитывают решительность, терпение, а учёбе не мешают».

Строгая наставница тоже немногословна, расхваливать ученицу не спешит, но подчёркивает, что Элина старательна, настойчива, значит, золотые победы у неё впереди…

В Стерлитамаке семейная династия борцов и тренеров по самбо и дзюдо Нагаевых хорошо известна. Заслуженный тренер России Раиль Шамильевич Нагаев, тренеры и высококвалифицированные судьи Ильдар и Светлана Нагаевы уже подготовили массу победителей, призёров чемпионатов и первенств разного уровня по самбо и дзюдо. И вот выходят на новый этап – открывают детско-юношеский спортивный клуб единоборств «Олимп».

Мастер спорта международного класса, в своё время ставшая победителем первенства Европы среди юниорок, призёром чемпионата мира по самбо среди девушек, а теперь одна из учредителей спортклуба «Олимп» Светлана Нагаева говорит: «Запускаем перспективный проект – под эгидой школы олимпийского резерва открываем наш «Олимп» и надеемся на поддержку, рождение новых звёздочек – смотрите, сколько способных ребят и девчат подрастает! 21 апреля в «Стерлитамак-Арене» проведём турнир на призы самого опытного из действующих в городе тренеров по дзюдо и самбо Евгения Васильевича Гудкова – это будет настоящий смотр новых талантов!».

Олег ПЕРШИН