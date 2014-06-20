Опасность – из соцсетей
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обратил особое внимание на необходимость борьбы с опасными группами в социальных сетях.
– С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные, в том числе, на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику. Таких сообществ много. И детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много, – сказал Рустэм Хамитов, обращаясь к педагогическому коллективу школы №1. – Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны. У властных структур, учительского коллектива не только вашей школы, но и всей республики появляются новые вызовы, новые риски. Мы должны быть к ним готовы.
По информации сайта https://glavarb.ru
Автор: Администратор (18 Апр 2018). Рубрика: Главное, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.