Опасность – из соцсетей

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обратил особое внимание на необходимость борьбы с опасными группами в социальных сетях.

– С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные, в том числе, на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику. Таких сообществ много. И детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много, – сказал Рустэм Хамитов, обращаясь к педагогическому коллективу школы №1. – Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны. У властных структур, учительского коллектива не только вашей школы, но и всей республики появляются новые вызовы, новые риски. Мы должны быть к ним готовы.

По информации сайта https://glavarb.ru