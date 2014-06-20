Опыт берёт верх над молодостью

Наш волейбольный «Тархан» первым закончил календарные игры чемпионата России; провёл 40 встреч с соперниками, одержал 11 побед, набрал 36 очков и занял десятое место в турнирной таблице (что позволяет оставаться в высшей лиге «А» без всяких переигровок).

Итоги сезона мы ещё подведём, а пока – о завершившей сезон встрече с командой «Университет» из Барнаула…





Тренер Д.А.Почанин (в центре)

Местные волейболисты играли с соседями по турнирной таблице, споря за девятое место. Для стерлитамакской команды это было бы повторением результата прошлого сезона, в то время как барнаульский «Университет», в прошлом году бывший вторым призёром лиги, уже существенно сдал позиции.

Итак, в субботу и воскресенье на площадке «Стерлитамак-Арены» встречались хоть и близкие по результатам соперники, но явно с разным опытом. Это, по-моему, и оказалось решающим фактором. А ещё, на мой взгляд, на игре отразилась исключительно нервозная атмосфера на площадке, которую создали главный тренер и игроки команды гостей. В субботу постоянные обращения главного тренера барнаульцев к инспектору матча казались просто несолидным, несдержанным поведением. А когда на второй день тренер стал ещё более активен, и по примеру наставника игроки «Университета» раз за разом апеллировали к судьям, возмутился уже весь зал. Однако гости давлением на арбитров своего таки добились!

Объективно говоря, команда из Барнаула играла сильнее – в атаке и особенно в подаче. Достаточно отметить, что в субботу три сета они вообще ни разу не ошибались на подаче, только во второй партии три очка потеряли (игроки «Тархана» в четырёх сетах «отдали» 18 очков). Счёт первого игрового дня по партиям – 1:3 (25:20, 19:25, 17:25, 17:25).

В воскресенье игра была намного интереснее, упорнее. Противостояние достигло апогея уже в первом сете, счёт которого говорит о многом – 28:30. Вторую партию уступили с разницей в два очка – 23:25. Третий сет подопечные Дениса Почанина всё-таки взяли – 25:23. Очко в очко шли соперники в четвёртой партии, просто молодёжь «Тархана» не выдержала такого нервного напряжения – 22:25. И опять 1:3 по партиям.

Безусловно, нашей команде есть над чем работать. Но надо сказать ребятам и тренеру Д.А.Почанину спасибо!

4 апреля в 17 часов всех любителей волейбола Стерлитамака ожидает большой спортивный праздник: во Дворце спорта мы сможем стать свидетелями мастер-класса, который проведут игроки команды супер-лиги «Урал»; также состоятся встреча с игроками и тренером команды «Тархан» и фотосессия.

Олег ПЕРШИН