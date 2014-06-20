Пасхальная ярмарка

7 апреля с 10 до 16 часов в парке культуры и отдыха имени Ю.Гагарина будет организована специализированная пасхальная ярмарка.

В 10 часов состоится освящение пасхальной продукции священником Свято-Никольского кафедрального собора.

Горожане смогут приобрести пасху, куличи, разнообразные кондитерские изделия и выпечку предприятий общественного питания, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках пасхальной ярмарки 7 апреля в 10.30 состоится смотр-конкурс профессионального мастерства среди пекарей ГК «Общепит». После смотра горожане смогут приобрести лучшие конкурсные изделия.

8 апреля с 14 часов в парке культуры и отдыха имени Ю.Гагарина состоится праздничный концерт. Весь день будут работать аттракционы и кафе.

Отдел потребительского рынка и услуг