Пасхальное послание

С радостью и любовью обращаюсь ко всем жителям Стерлитамака со словами Пасхального благовестия: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!».

После продолжительного и многодневного Великого поста эти слова звучат впервые, просвещая всех светлой радостью, укрепляя в нас спасительную надежду, даруя желание жить ради любви. Ведь Бог есть Любовь! Любовь, победившая ад, победившая зло. Наша вера во Христа, в Его смерть и воскресение – есть яркий и спасительный свет в этом мире, преисполненном злом, болью и страданиями. Для нас вера – это свет, который никогда не одолеет тьма.

Мои дорогие, поздравляя вас со Светлым и Великим Праздником, я хочу пожелать от всего сердца, чтобы эта радость о Воскресшем Господе всегда горела в ваших сердцах! Ведь с этим светом веры легче переносить страдания и скорби. С ним осмысливается вся наша земная жизнь как ступень к жизни вечной… С ним даже и умереть не страшно истинному христианину. Пусть радость о Воскресшем Спасителе оберегает вас от уныния и отчаяния в минуты скорби, жизненных тягот, в дни несения нами жизненного креста. Пусть эта радость и в земной жизни, и навеки будет источником добра и счастья!

Святитель Иоанн Златоуст призывает всех нас радоваться этому Светлому Празднику. И тех, кто постился, и тех, кто не постился. И мне также хочется поделиться этой пасхальной радостью со всеми вами: как с верующими, так и с неверующими. Пусть для одних день Светлого Христова Воскресения станет ещё одной ступенькой на пути духовного совершенствования, а для других – ещё одним свидетельством того, что безграничная любовь Господа нашего Иисуса Христа и Святой Матери-Церкви обращена к каждому человеку, независимо от его возраста, национальности и религиозной принадлежности.

Наша вера – не просто свод каких-то догматов и запретов, это, прежде всего, жизнь, в которой центральное и главное место занимает Господь, жизнь по Его Заповедям. Православие – это радость и полнота жизни, это голос Истины, который дарит человеку настоящую свободу, согревая любовью и светом. Крепкая вера даёт свободу от греха, от рабства зла, от дурных похотей и страстей, которые сейчас с такой силой нам навязываются обществом. И наш долг, долг православных христиан, – свидетельствовать словом, делом и всей своей жизнью об этой неизречённой радости, которую нам даровал Воскресший Господь!

Пусть эта духовная Пасхальная благодать озарит ваши сердца и души! Поздравляю вас с Великой и Святой Пасхой!

Благочинный 5-го округа протоиерей Александр КРИВЦОВ