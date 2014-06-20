Перекроют движение

движение закрыто

С 8 часов 13 апреля до 20 часов 15 апреля будет перекрыто движение транспорта по ул.Мустая Карима на участке от ул.Хвойной до ул.Звёздной.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя объездные пути.

 ООО «ИНТехСтрой»

 0593.

Разместить объявление на сайте

Автор: (12 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти