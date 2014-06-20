Перекроют движение
С 8 часов 13 апреля до 20 часов 15 апреля будет перекрыто движение транспорта по ул.Мустая Карима на участке от ул.Хвойной до ул.Звёздной.
Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя объездные пути.
ООО «ИНТехСтрой»
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Автор: Администратор (12 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.