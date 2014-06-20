Перекроют движение

С 8 часов 13 апреля до 20 часов 15 апреля будет перекрыто движение транспорта по ул.Мустая Карима на участке от ул.Хвойной до ул.Звёздной.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя объездные пути.

ООО «ИНТехСтрой»

0593.